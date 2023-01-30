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ТОП-5 привычек успешных людей, которые сделают жизнь лучше

30 января 2023, 22:00
Каждому человеку хочется стать более успешным, вдохновить на изменения в жизни могут ежедневные привычки успешных людей.
Панорама счастье
Привычки успешных людей / "ТСН"

Порой в жизни наступает такой момент, когда приходит осознание, что ждать больше нечего и нужно что-то менять. Для того, чтобы стать более успешным, можно вдохновляться и брать в пример привычки успешных людей, о которых мы расскажем далее.

Ежедневные привычки успешных людей – 1 место

Планирование.

Успешные люди всегда составляют план действий на каждый день, даже если впереди выходной, ведь каждый день имеет свою цену и может быть проведен с пользой.

Ежедневные привычки успешных людей – 2 место

Приоритеты.

Четко понимание градации важности задач необходимо для того, чтобы не распылять внимание и не терять время впустую. Также оно нужно для того, чтобы избежать стресса от горящих дедлайнов важных задач. Помимо прочего, приоритеты важны не только внутри работы, но и в балансе между личной жизнью и карьерой.

Иногда для того, чтобы избежать выгорания на работе – нужно не забывать о личной жизни и хобби, которым нужно уделять время, чтобы наполняться энергией на новые свершения.

Ежедневные привычки успешных людей – 3 место

Ранние подъемы.

Директор Disney Роберт Айгер признался, что его утро начинается в 4:30 утра. Всё потому, что согласно исследованиям человеческий мозг лучше всего функционирует в первые 4 часа после пробуждения. Если выделить это время на отрезок утра, когда все спят и вас никто не потревожит – можно успеть сделать много задач до того, как мир проснется. Однако в таком случае важно и вовремя ложиться спать.

Ежедневные привычки успешных людей – 4 место

Тишина.

В современном мире и военном времени очень трудно сохранить спокойное состояние и избежать стрессов. Особенно, когда информационное поле перегружено "тяжелой" информацией. Однако даже в таких условиях можно воспользоваться способом Опры Уинфри и ежедневно уделять время тишине, хотя бы 20 минут.

Время для тишины помогает человеческому организму аккумулировать силы, бороться со стрессом и увеличивать продуктивность.

Ежедневные привычки успешных людей – 5 место

Дисциплина.

Воспитание дисциплины – одна из форм проявления любви к себе. За последний год украинцы столкнулись с массой психологических проблем, которые не позволяют организму человека расслабиться и выбивают его из привычной рабочей колеи. К тому же, стресс увеличивает ситуация с электроснабжением. Для того, чтобы помочь своему организму выстоять в это нелегкое время – необходимо соблюдать минимальные правила дисциплины. В ваших днях должно быть что-то, что вы делаете регулярно в одно и то же время, на что не могут повлиять внешние обстоятельства.

Например:

  • режим питания
  • утренняя зарядка
  • время для тишины

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