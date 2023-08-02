Топ-5 комплиментов, которые любят мужчины: советы и "живые" примеры

Мужчину нужно хвалить, чтобы он чувствовал себя удовлетворенным.

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Мужчины нуждаются в комплиментах на равне с женщиной / Коллаж Главред, Фото Pixabay

Главред написал бесчисленное количество статей о том, как заставить женщин чувствовать себя более заметными, услышанными, любимыми и оцененными.

О комплиментах мужчине не принято говорить, об этом говорят недостаточно. Однако мужчины реагируют на похвалу и признательность так же, как и женщины. Во многих случаях, возможно, даже больше. Какие комплименты любят мужчины?

Итак, без лишних слов, вот шесть видов комплиментов, которые мужчины хотели бы слышать чаще.

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1. Комплименты, которые показывают, что вы верите в него

Одна из самых больших вещей, которая заставляет мужчиу таять, — это когда его женщина поддерживает его и верит в него.

Примеры:

- Я верю в тебя.

- Мне нравится, что ты целеустремлен.

– Что бы ты ни задумал, я знаю, ты сможешь этого добиться.

– Конечно, ты получил повышение/эту новую работу, потому что ты талантлив, трудолюбив, и все это знают. Я так горжусь тобой.

2. Комплименты по поводу тела и внешности

В то время как мужчины, возможно, не получают такого количества бодишейминга, как среднестатистическая женщина в западном обществе, парни все еще не уверены в некоторых элементах своей внешности. Кроме того, каждому человеку (независимо от пола) нравится знать, что его партнер находит его эстетически привлекательным. Будь то его руки, руки, глаза, бедра или интимные места. Так какие слова восхищения говорить мужчине?

Вот несколько примеров комплиментов, которые, тронули мужское сердце:

- Ты выглядишь так привлекательно.

– Вау… ты не шутил, когда сказал, что тренируешься. Посмотри на себя!

– Ты сегодня выглядишь очень мужественно. Мне это нравится.

– Ты такой красивый в этом костюме/галстуке/наряде!

– Мне нравится быть в твоих сексуальных объятиях.

– Ты прекрасно выглядишь, когда смеешься.

– Ты выглядишь прекрасно, когда плачешь.

– Ты всегда выглядишь таким красивым… даже когда ты только что проснулся и твои волосы все в беспорядке.

3. Комплименты, подтверждающие его усилия

Всем нравится, когда признают их за усилия, которые они вкладывают в свои отношения.

Покажите ему, что вы цените то, что он для вас делает. Даже самые простые вещи. Замечайте это. Всякий раз, когда вы цените что-то вслух, вы, как правило, получаете больше. И даже если вы этого не сделаете, вы все равно заставите его почувствовать себя любимым.

Вынес ли он мусор, заменил лампочку или помыл посуду, не имеет значения… важно то, что вы время от времени признаете его заслуги.

- Ты так добр ко мне.

– Большое спасибо, что готовишь для меня, дорогой. Я очень ценю это. И это вкусно!

– Ты можешь починить что угодно, не так ли?

4. Комплименты, показывающие, что вы его уважаете

Несколько исследований показали, что мужчины воспринимают уважение как любовь и придают больше эмоционального значения чувству уважения, чем чувству любви. Эти исследования обязательно много значат на индивидуальном уровне, важно отметить, что ваш мужчина, скорее всего, хочет чувствовать уважение в ваших отношениях.

Вот несколько способов сказать ему это:

– Ты хороший человек.

- Я горжусь тобой.

- Я очень уважаю тебя.

- Ты становишься лучшей версией себя каждый раз, когда я тебя вижу.

5. Комплименты, которые показывают, что вы доверяете ему и его способности быть лидером

Вините в этом социальную обусловленность, биологию или что угодно еще, но у большинства мужчин есть глубокая любовь к тому, чтобы их считали лидером в их жизни и отношениях.

Дайте ему понять, что вы видите его и что вы доверяете его способу существования в мире, сказав несколько из следующего:

- Я доверяю тебе.

- Я на твоей стороне.

- Ты никогда не подводил меня.

– Я бы пошла за тобой куда угодно.

– Ты всегда даешь дельный совет. Какой ты умный.

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