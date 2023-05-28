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Топ-5 голливудских актрис, которые пожертвовали своей красотой ради роли

Анна Подгорная
28 мая 2023, 23:56 обновлено 29 мая, 00:10
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Ведьмы, прокаженные и злодейки - вы наверняка не догадывались, что за этими образами скрывались известные красотки.
Николь Кидман, Натали Портман, Марго Робби
Неузнаваемые актрисы - мастерицы перевоплощения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для того, чтобы стать актером, в первую очередь необходим талант, а не внешность. Второе, безусловно, значительно помогает в профессии, но и накладывает определенный отпечаток. Комедийных актеров неохотно берут в драмы, а красоток - на роли, которые могут помешать их репутации самых желанных.

Главред расскажет про актрис, которые, вопреки своему статусу главных голливудских красоток, не побоялись изменить свою внешность до непривлекательной неузнаваемости.

Натали Портман - Призраки Гойи (2006)

Натали Портман
Натали Портман в фильме Призраки Гойи (2006) / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Последний фильм режиссера Милоша Формана запомнился зрителям не только закрученной драматической историей, но и неожиданным перевоплощением миловидной Натали Портман. В "Призраках Гойи" ей довелось сыграть две роли - юной и прекрасной Алисии, и ее полубезумной матери Инесс, которая 15 лет провела в застенках инквизиции в болезнях, пытках и антисанитарии. Красотка не побоялась показаться зрителям изуродованной жизнью и людьми городской сумасшедшей.

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Николь Кидман - Время возмездия (2018)

Николь Кидман
Николь Кидман в фильме Время возмездия (2018) / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Светлые (или рыжие) волосы, безупречная фарфоровая кожа, элегантный наряд, который объединяет в себе строгость и сексуальность - такие образы приходят на ум, когда мы говорим про Николь Кидман. Однако актриса в 2018 году смогла отбросить эти условности и появилась на экранах матерой женщины-детектива, в которой Кидман можно узнать лишь по пронзительно-голубым глазам.

Марго Робби - Две королевы (2018)

Марго Робби
Марго Робби в фильме Две королевы (2018) / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Все привыкли видеть в австралийской актрисе Марго Робби Барби, Харли Квинн или подружку Волка с Уолл-Стрит. Однако в исторической драме "Две королевы" она сыграла непривычную для нее роль - "королевы-девственницы" Елизаветы I. Много часов гримеры превращали ослепительную блондинку в рыжеволосую, бледную, измученную болезнью монархиню, в которой царственность граничила с безобразием.

Мишель Пфайффер - Звездная пыль (2007)

Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер в фильме Звездная пыль (2007) / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Экранизация романа Нила Геймана - волшебная сказка для взрослых, ведь в ней есть место и для дворцовых интриг, и для жизненных уроков и настоящей любви. Безусловно не последнюю роль в закрученном сюжете играет магия, и Мишель Пфайффер представила темную ее сторону - королеву ведьм по имени Ламия. Она охотится на Звезду, сердце которой обеспечит ей и ее сестрам-колдуньям вечную молодость. На экране актриса предстает то роскошной дамой средних лет (на момент съемок ей было 49 лет), то дряхлой, практически неузнаваемой старухой.

Шарлиз Терон - Монстр (2003)

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон в фильме Монстр (2003) / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Биографическая криминальная драма, посвященная жизни и смерти женщины-серийной убийцы Эйлин Уорнос, вышла на экраны всего через год после казни преступницы. Ли Уорнос в фильме "Монстр" сыграла Шарлиз Терон (также была продюсером фильма). В гриме актриса стала совершенно неузнаваемой, а в некоторых кадрах настолько поражала и пугала зрителей сходством с убийцей, преступления которой были еще слишком свежи в памяти общества, что Терон была удостоена за эту роль премии "Оскар".

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