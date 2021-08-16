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Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше

16 августа 2021, 07:00

Астролог Влад Росс рассказал, кто из знаков способен идти по трупам, а кто – ударить ножом в спину.

Астролог рассказал, у кого из знаков Зодиака самый жуткий нрав
Астролог назвал знаки Зодиака с самым невыносимым характером / miasskiy.ru

С представителем любого знака Зодиака бывает непросто в общении, однако существует несколько знаков, чей характер уж точно не назовешь ангельским. Более того, с ними невероятно тяжело иметь дело, из-за их скверного и несносного характера.

Астролог Влад Росс представил Главреду топ-4 самых невыносимых по своей натуре знака Зодиака, с которыми наиболее проблематично найти общий язык и поладить.

1 место – Скорпион. На Скорпиона оказывает огромное влияние Марс и Плутон. Люди, рожденные под этим знаком, больше всего матерятся и вполне могут послать на букву "х". Скорпион несносный и легко взрывается.

Жить с ним под одной крышей – это вообще большое испытание, потому что это невероятно сложный человек. У Скорпиона ужасный характер, и он ничего не прощает: он всегда будет помнить, даже если, к примеру, ему изменили раз в жизни.

Если Скорпион – начальник, то для подчиненных главное не предавать его, поскольку превыше всего он ценит преданность. Если вы преданы Скорпиону, то ничего плохого он вам не сделает, если же вы предали хоть раз, то либо вы долго не будете работать с ним, либо он ударит вам ножом в спину в тот самый момент, когда вам будет хуже всего.

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2 место – Козерог. С Козерогом сложно из-за того, что он считает себя самым крутым, таким-растаким, делает вид, что ему никто не нужен, что он сам по себе. Козерог способен идти по трупам к своей цели и достигать больших вершин. Для него нет препятствий, он способен перешагнуть через любые эмоции и трудности.

3 место – Дева. В бытовом смысле с Девой невыносимо: она будет критиковать за все – за разбросанные носки, за переставленную в другое место вазу, то есть за любую мелочь. Дева все время и ко всему будет придираться. Она также всегда цепляется к словам и подмечает любые ошибки.

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4 место – Овен. Представители этого знака сложны своей импульсивностью и взрывным характером.

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астролог знаки Зодиака Влад Росс Овен Дева Скорпион Козерог
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