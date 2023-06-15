Топ-4 самых честных знаков зодиака: астролог рассказал, кому всегда можно доверять

Астролог Влад Росс составил рейтинг самых честных знаков зодиака.

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Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам зодиака всегда можно доверять / Главред

В общении с четырьмя знаками зодиака всегда можно быть уверенными в их честности и искренности, поскольку им не свойственно лгать. Астролог Влад Росс составил собственный рейтинг самых честных знаков зодиака и поделился им с Главредом.

Первое место, по мнению астролога, вполне заслуженно принадлежит Стрельцу.

"Стрелец – это всегда открытый и прямой человек. Это самый честный из всех знаков зодиака. Он просто не умеет обманывать", – заверил Влад Росс.

Второе место в рейтинге самых честных знаков, по словам астролога, занимает Дева.

"Дева всегда действует по правилам, она даже слишком правильная, в ее жизни все разложено по полочкам, а любые договоренности четко соблюдаются. Деве просто необходимо, чтобы все было честно, четко и точно", – отметил Влад Росс.

Третий знак, попавший в рейтинг наиболее честных, – это Весы.

"Весы – как правило, очень порядочные люди, и эта порядочность не позволяет им говорить неправду. Это хорошо проявляется в странах-Весах, например, в Австрии, Дании, Великобритании: большинство людей там честные и правильные, в супермаркетах не обманывают, нигде не грабят", – пояснил астролог.

Четвертое место в рейтинге самых честных знаков зодиака занимает Лев, считает Влад Росс, так что, имея дело с представителями этого знака, обмана нужно опасаться в последнюю очередь.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на июнь-август 2023 года и рассказал, кто из знаков зодиака может разбогатеть этим летом. Кроме того, Влад Росс поделился любовным гороскопом на лето-2023 и рассказал, какие знаки в это время обретут счастье в любви, вступят в брак, устроят свою личную жизнь.