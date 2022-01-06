Топ-4 продукта для похмельного завтрака - советы диетолога/ Aroscoe / flickr.com

В любом алкогольном напитке содержится этанол, вывести из организма который помогут несколько конкретных продуктов. Об этом сообщает портал "Медик Форум" со ссылкой на исследования диетологов. Они назвали четыре продукта для завтрака на утром с похмелья — яйца, авокадо, овес и бананы.

Поскольку алкоголь является токсичным химическим веществом и мочегонным средством, оно в итоге приводит к обезвоживанию организма. Эксперты посоветовали в перерывах между употреблением спиртных напитков делать паузы и пить большое количество воды. Это является одним из средств избежать тяжелых последствий похмелья на утро.

Отмечается, что яйца богаты питательными веществами и содержат такую аминокислоту, как цистеин, что будет полезно употребить в пищу на завтрак после бурной вечеринки. Авокадо, в свою очередь, является прекрасным источником минералов, которые организм теряет при обезвоживании. Овес богат питательными веществами и поможет в восстановлении сил. Бананы, как и авокадо, содержат повышенный уровень калия, а также являются источником сахара, который восстанавливает энергию после ночи.

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Напомним, ранее врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала в эксклюзивном интервью Главреду, как нужно употреблять алкогольные напитки в новогодние праздники и оставаться вполне бодрым и дееспособным.