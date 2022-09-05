Топ-3 знака, которым повезет в любви: астролог спрогнозировал, кого ждет счастье в сентябре-2022

Астролог Влад Росс назвал знаки, которым в сентябре повезет в любви / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В сентябре 2022 года разум будет брать верх над чувствами и эмоциями, и любовные переживания не будут особенно яркими. Это связано с тем, что Венера, планета любви, бо́льшую часть месяца будет находиться в знаке Девы – не особо эмоциональном знак, который любит порядок и стабильность. Однако, несмотря на это, трем знакам зодиака несказанно повезет в любви в сентябре-2022. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в первый месяц осени большая любовь и счастье в отношениях с противоположным полом ждут следующие знаки.

1 место – Дева. Дева станет самым суперсчастливым в любви в сентябре 2022 года знаком. Поскольку Венера будет идти по этому знаку зодиака, она обеспечит Деву огромной любовью, счастьем, а также потрясающими финансовыми возможностями.

2 место – Телец. Тельца в сентябре ждет удача в любовных делах, поскольку Венера пройдет в 5-ом доме от него – доме любви. Потому представители знака могут рассчитывать на очень благоприятную ситуацию в плане любви, секса и новых отношений.

3 место – Козерог. Также весьма благоприятная ситуация в любовных делах в сентябре будет у Козерога. Этот месяц особенно удачен для девушек, мечтающих удачно выйти замуж и связать свою жизнь с принцем на белом коне или иностранцем на "Мерседесе".

При этом, по мнению Влада Росса, несколько знаков зодиака, наоборот, должны быть готовы к ссорам, разногласиям и расставаниям с любимыми людьми, и их ждет крайне неблагоприятный период, когда отношения со второй половиной будут очень напряженными.

1 место – Весы. Весам в сентябре не повезет в любви, их ждут сложные ситуации, прежде всего, связанные с тем, что их вторая половина может им изменить.

2 место – Рыбы. Сентябрь не станет безоблачным периодом в плане любви и отношений для Рыб. Представителям этого знака предстоят неприятные переживания и сложные ситуации с бывшими любовниками или любовницами. Также Рыбы в это время могут подцепить венерическое заболевание.

3 место – Скорпион. Также лузером в любовных делах в сентябре-2022 будет Скорпион. В его жизни в этом месяцы возможны неожиданные разрывы отношений и разводы.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на сентябрь 2022 года, в котором рассказал, какие козни в этом месяце будет строить всем нам ретроградный Меркурий.

Кроме того, Влад Росс рассказал, что в сентябре-2022 ждет каждый из знаков зодиака, кому повезет оказаться в рядах счастливчиков месяца, а кому звезды сулят сплошные неприятности.