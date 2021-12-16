Топ-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 году

Астролог Влад Росс рассказал, какие знаки зодиака обретут счастье в любви и укрепят отношения в 2022 году.
Три знака зодиака 2022 год порадует счастьем в личной жизни и семейных отношениях. Их ждет большая любовь и взаимопонимание со второй половинкой. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По словам астролога, рейтинг знаков, которым несказанно повезет в любви в наступающем году, выглядит следующим образом.
1 место – Скорпион
В любви Скорпиона ждет большое счастье в начале и в конце 2022 года. Во всем, что будет касаться любовных отношений, у него все будет супер.
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В конце весны или в начале лета одинокие Скорпионы могут встретить свою судьбу. Потому звезды советуют Скорпионам, еще не встретившим свою пару, чаще выбираться из дома, поскольку именно в это время они могут встретить свое счастье, секс, любовь, страсть, которые всегда так нужны представителям этого знака.
2 место – Стрелец
Огромное счастье в любви ждет Стрельца в середине 2022 года. Он будет невероятно воодушевлен, потому что с любимым человеком все будет складываться просто блестяще.
Стрелец почувствует, что в названный период в сфере личных отношений все наконец стабилизируется, даже если раньше были какие-то проблемы.
3 место – Весы
У Весов все будет складываться великолепно в супружеской жизни – будет царить любовь и взаимопонимание. Особенно они это прочувствуют в середине 2022 года.
В целом, все то, что будет происходит в личной жизни Весов, подтолкнет их к нужным выводам, и последнее слово в любой неопределенной ситуации будет за ними.
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