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Топ-3 продуктов, которые вызывают внезапную усталость

19 ноября 2021, 22:05
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Есть определенное количество продуктов питания (и даже некоторые напитки), которые способны достаточно быстро крайне спровоцировать чувство усталости.

кофе
Топ-3 продуктов, которые вызывают внезапную усталость / УНИАН

Усталость — очень частое явление. Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала "Москва 24" про пищу/напитки, которые способны быстро спровоцировать чувство усталости.

№1. Кофе

"Провоцирует не столько напиток, сколько его количество. Если мы будем позволять себе кофе умеренно (одну-две чашки в день), то это как раз то количество кофеина, которое нас бодрит", — говорит диетолог.

№2. Сладости

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Продукты с большим количеством сахара также способствуют появлению усталости. Они могут придать бодрости, но совсем на короткое время. Если стабильно хочется чего-то вкусного, то можно обратить внимание на темный шоколад.

№3.Обезжиренные продукты

Важно не отказываться от жиров и сахара насовсем. Врач объяснила, что на обезжиренной диете у человека не остается сил, поскольку энергию просто неоткуда брать.

"Гораздо лучше взять творог с жирностью в 5%. Он более вкусный, и в нем не так уж много жира", - подытожила Чехонина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

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здоровье кофе цены на продукты
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