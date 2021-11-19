Топ-3 продуктов, которые вызывают внезапную усталость

Есть определенное количество продуктов питания (и даже некоторые напитки), которые способны достаточно быстро крайне спровоцировать чувство усталости.
Усталость — очень частое явление. Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала "Москва 24" про пищу/напитки, которые способны быстро спровоцировать чувство усталости.
№1. Кофе
"Провоцирует не столько напиток, сколько его количество. Если мы будем позволять себе кофе умеренно (одну-две чашки в день), то это как раз то количество кофеина, которое нас бодрит", — говорит диетолог.
№2. Сладости
Продукты с большим количеством сахара также способствуют появлению усталости. Они могут придать бодрости, но совсем на короткое время. Если стабильно хочется чего-то вкусного, то можно обратить внимание на темный шоколад.
№3.Обезжиренные продукты
Важно не отказываться от жиров и сахара насовсем. Врач объяснила, что на обезжиренной диете у человека не остается сил, поскольку энергию просто неоткуда брать.
"Гораздо лучше взять творог с жирностью в 5%. Он более вкусный, и в нем не так уж много жира", - подытожила Чехонина.
Читайте такжеСписок долгожителей: 6 групп продуктов, без которых жизнь будет короче
Напомним, ранее сообщалось о том, что людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.
Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.