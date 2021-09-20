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Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап

20 сентября 2021, 07:05

Астролог Влад Росс рассказал, чем грешат наихудшие родители по знаку Зодиака.

Астролог составил рейтинг наихудших родителей по знаку Зодиака
Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются самые отвратительные родители / ua.depositphotos.com

Не каждый ребенок, к сожалению, может похвастаться заботливыми и мудрыми родителями. Существуют, как минимум, три знака Зодиака, из представителей которых получаются самые плохие мамы и папы. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс и поделился собственным рейтингом наихудших родителей по знаку Зодиака.

1 место – Козерог

Из Козерогов получаются весьма деспотичные родители, которые постоянно чего-то требуют от ребенка, воспитывая его в строгости. Козероги едва ли не с самого рождения вдалбливают своему ребенку, чего он должен добиться, что он должен своим родителям. То есть с самых ранних лет ребенок имеет массу обязательств.

Таким образом, у Козерогов проявляется своего рода отцовский или материнский "наполеоновский комплекс".

Следует отметить, что речь идет о типичных представителях знака. Ведь бывают совершенно другие Козероги – мягкие и спокойные, как правило, у таких скопление планет в Стрельце или Водолее.

Но чаще всего родители-Козероги жесткие, холодные и безучастные.

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2 место – Скорпион

Мамы и папы-Скорпионы слишком требовательны к своим детям. Они контролируют неустанно каждый шаг своего чада. Где ты, с кем ты, что ты делаешь – родителям-Скорпионам все нужно знать. Вечная борьба и скверный характер Скорпионов становятся наиболее частыми причинами конфликтов с детьми.

3 место – Водолей

Водолеи плохи как родители из-за того, что они являются самыми независимыми из всех знаков Зодиака: им не нужна семья, они стараются быть сами по себе, отделившись даже от близких и родных. Они дружественные и компанейские, но не любят вовлекаться в семейные дела, а, тем более, нести ответственность за семью.

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Дети Водолеев растут, как правило, сами по себе, без контроля. Впрочем, с другой стороны, такие дети получают невероятную свободу, что накладывает отпечаток на их личность.

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астролог знаки Зодиака Влад Росс
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