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Топ-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей

14 сентября 2021, 07:00

Астролог Влад Росс рассказал, из представителей каких знаков Зодиака получаются наилучшие родители.

Астролог Влад Росс представил топ-3 наилучших родителей по знаку Зодиака
Астролог назвал самых хороших родителей по знаку Зодиака / ua.depositphotos.com

Далеко не каждый знак Зодиака способен стать мудрым и хорошим родителем для своего ребенка. Астролог Влад Росс по просьбе Главреда составил собственный рейтинг наиболее талантливых родителей по знаку Зодиака и рассказал, какие из них становятся наиболее заботливыми отцами и матерями.

1 место – Рак

Из Раков получаются наилучшие родители. Типичные представители этого знака Зодиака, без скопления планет – это лучшие мамочки, которые невероятно опекают своих детей и заботятся о них. Более того, они еще успевают позаботиться и о кошках, и о собаках.

Всех людей в доме Раки окружают теплом, вниманием и пекутся о том, чтобы у всех членов семьи все было замечательно.

Они стремятся всех вовремя и досыта накормить-напоить.

2 место – Телец

Тельцы – прекрасные родители, да и вообще, семьянины. Они всегда обеспечат материальный достаток, прочность, основательность своей семьи. Тельцы сделают все, чтобы дать детям первоклассное образование, заложить для них прочный фундамент и продвинуть их.

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Тельцы всегда стремятся дать ребенку все самое лучшее: лучший портфель, лучшая ручка, лучший гаджет. Они пытаются обеспечить абсолютно всем, предоставив все материальные ценности.

3 место – Рыбы

Рыбам, как никому, свойственно самопожертвование: ради близких, родных и детей они способны на все. Они способны отдать свою жизнь, лишь бы у их ребенка все было хорошо.

Читайте такжеТоп-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и папРыбы более, чем другие знаки Зодиака, заботятся о счастье своего чада, нежели о собственном, и сделают все, чтобы их ребенку было хорошо, даже если для этого себя придется принести в жертву.

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