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Топ-10 фактов про Тину Тернер, которые доказывают, что она - настоящая королева

Анна Подгорная
24 мая 2023, 23:11 обновлено 24 мая, 23:18
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Тина Тернер скончалась в 83-года, но музыкальное наследие, которое она оставила после себя, будет жить вечно.
Умерла Тина Тернер
Умерла Тина Тернер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tinaturner, pexels.com

Мир музыки потрясен - ушла легенда, Королева рок-н-ролла Тина Тернер. 83-летняя певица страдала от последствий рака кишечника на протяжении последних 9 лет.

Главред решил почтить память артистки, которая самостоятельно представляла целую музыкальную эпоху, интересными, необычными и малоизвестными фактами о ней.

1. Тина Тернер - не настоящее имя певицы. Более того - свою музыкальную карьеру она начала в 1957 году под псевдонимом "Маленькая Энн" в группе Айка Тернера "Короли Ритма" (Kings of Rhythm), потому что при рождении ей дали имя Анна Мэй Буллок. "Тина Тернер" появилась лишь три года спустя - в сингле "A Fool in Love", который она исполнила с Айком.

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2. Певица была сооснователем одного з самых коммерчески успешных дуэтов в истории США - "Айк и Тина Тернер Ревью" (Ike & Tina Turner Revue), которым вдохновлялись при создании своей музыки Роллинг Стоунз, Дэвид Боуи, Слай Стоун, Джэнис Джоплин, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Элтон Джон, Элвис Пресли и др.

3. Неуемная натура Тернер проявилась еще в юности - певица умудрялась быть членом группы поддержки и выступать за школьную сборную по баскетболу одновременно. До того, как к ней пришла известность, она была домработницей, а также помощницей медсестры в Barnes-Jewish Hospital.

4. Тернер иногда называла себя "буддисткой-баптисткой", имея в виду ее воспитание в баптистской церкви, где ее отец был дьяконом, и ее более позднее обращение в буддизм во взрослом возрасте. В 2016 году она окончательно определила себя, как буддистку.

5. В 1988 году у Тины Тернер было мировое турне с альбомом Break Every Rule. Во время шоу в Рио-де-Жанейро она попала в Книгу рекордов Гиннесса по самой большой платной аудитории для сольного исполнителя, продав 180 000 билетов. Это выступление побило рекорд Фрэнка Синатры 1980 года.

6. Она выиграла 12 премий Грэмми. Также Тернер является единственной артисткой, одновременно номинированной на Грэмми в жанрах поп, рок и R&B.

7. Тина Тернер входит в список "100 величайших артистов всех времен" по версии журнала Rolling Stone. Она занимает 63 место.

8. Певица является одной из немногих, кто дважды включен в Зал славы рок-н-ролла: в 1991 году, как часть дуэта с Айком Тернером, в 2021 - как сольная певица.

9. Одна из дорог штата Теннесси (родной штат певицы) была названа в честь певицы - "Шоссе Тины Тернер".

10. Тернер также попробовала свои силы в актерстве, получив в целом положительные отзывы критиков и кинозрителей. Она появилась в 1975 году в рок-мюзикле "Томми", основанном на одноименном альбоме The Who. Ее самой заметной роль была тетушка Энтити в фильме "Безумный Макс: Под куполом грома".

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