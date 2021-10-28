Только родила малыша: в Киеве коронавирус убил молодую учительницу

Коронавирус в Украине / УНИАН

В Киеве от осложнений коронавируса умерла молодая учительница Ирина Шамота. Ведущая ТСН Маричка Падалко рассказала, что 11 дней назад она родила здорового малыша.

По словам Марички Падалко, молодая женщина преподавала английский язык в столичной школе № 155.

"Беда ближе, чем кажется. Это учительница английского СШ № 155, где учатся мои дети, Ирина Валерьевна Шамота. 11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила ковид. Она заболела на последних неделях беременности, была в очень тяжелом состоянии в реанимации под ИВЛ. Без мамы осталось двое детей", - сообщила Маричка Падалко.

Телеведущая обратилась к друзьям и знакомым с просьбой поддержать семью учительницы – мужа и двух маленьких детей. Для сбора средств она разместила номер банковской карты.

В комментариях многие откликнулись на призыв о помощи. А родители детей, у которых Ирина Шамота преподавала, написали об учительнице теплые отзывы.

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Стоит отметить, что за последний сутки Украина снова побила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Было зарегистрировано 26 071 новый случай COVID-19. Летальных случаев за последние сутки – 576.

Новая мутация Дельты уже в Украине

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии. Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.