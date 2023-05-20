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Только обладатели идеального зрения смогут разглядеть скрытое лицо в сложной оптической иллюзии

Сергей Кущ
20 мая 2023, 12:20 обновлено 20 мая, 12:20
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Проверьте возможности своего мозга и мыслительные способности, обнаружив еще одну женщину, спрятанную в портрете молодой девушки.
Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / Коллаж Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Оптические иллюзии известны своей сложностью, но разгадать последнюю, которая появилась в интернете очень тяжело.

Только те, у кого прекрасное зрение, смогут разглядеть лицо, спрятанное где-то внутри этой хитрой иллюзии. Хотя время на попытку разгадать пожилую женщину, ловко спрятанную на фотографии, не ограничено, разгадать ее гораздо сложнее, чем кажется.

Проверьте возможности своего мозга и мыслительные способности, обнаружив еще одну женщину, спрятанную в портрете молодой девушки.

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Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / mirror.co.uk

На первый взгляд может показаться, что увидеть другого человека на фотографии практически невозможно, но мы уверяем вас, что он есть. Вам просто нужно сосредоточиться.

На девушке надета шляпка с лентой на шее. Причудливые аксессуары могут помочь вам обнаружить спрятавшуюся женщину.

Вы уже заметили женщину? Не волнуйтесь, если вы этого не сделали, так как мы обвели ответ для вас ниже.

Чтобы найти ее, вам нужно посмотреть на ленточку на шее девушки - это и есть улыбка.

Как только вы начнете воспринимать ленту как улыбку, вы заметите, что платье девушки оформляет подбородок и линию челюсти. Кроме того, щека и челюсть молодой девушки образуют большой нос старухи.

Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / mirror.co.uk

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