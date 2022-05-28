Только не начинай: самые несносные бывшие по знаку зодиака

Гороскоп на июнь 2022 - четыре невыносимых бывших по знаку зодиака / depositphotos.com/

Когда ваши отношения только начинались, вы чувствовали себя как в сказке. И казалось, это продлится всегда. Однако люди расстаются и некоторые даже сохраняют дружеские отношения с бывшими. Однако четыре возлюбленных с приставкой экс не склонны так просто сдаваться, они способны превратить жизнь той, которую еще недавно называли лучшей из женщин, в кошмар.

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Астрологи назвали четыре представителя зодиакального круга, которые после расставания продолжают маячить в жизни бывших возлюбленных.

Телец

Внешне спокойный и уравновешенный Телец при расставании может и не показать своих эмоций и чувств. Он может вести себя так, будто ничего серьезного не произошло. Однако через некоторое время они начнут проявлять свои переживания самым непредсказуемым образом. Его иррациональные действия могут просто сводить с ума. Это не закончится до тех пор, пока Телец не будет вовлечен в новые отношения. Ну или не завоюет вас назад своей настойчивостью.

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Лев

Львы могли покорить вас своим обаянием, уверенностью в собственных силах и жизненной энергией, которая бьет через край. Однако пр расставании они способны крайне искусно манипулировать вашими чувствами через других. Им ничего не стоит позвонить вашей подруге или маме и устроить драму, выставив вас в плохом свете и рассказав свое видение ситуации. Они хорошо умеют давить на жалость и вы не раз попадетесь на эту удочку, прежде чем расстаться окончательно. Раскусив его игры, просто блокируйте номер, больше не позволяя играть с вашими чувствами.

Дева

Педантичные Девы очень хорошие наблюдатели. Именно это качество и помогло им найти кратчайший путь к вашему сердцу. Но при расставании с этим земным знаком, его проницательность и внимание к мелочам обернется против вас. Если они могли сказать то, что вас успокаивало и утешало, то расставшись, Дева попытается задеть вас за живое и ударить по больным местам. Кроме того, Девы из тех эпичных кавалеров, которые после расставания могут выкатить счет за каждое съеденное мороженое в парке. И предоставить чеки.

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Водолей

Независимость и самодостаточность Водолеев могла привлекать вас в начале отношений. Однако в конце отношений они могут эмоционально отгородиться от вас, заставив мучиться в догадках "это все или еще нужно обсудить". После того, как точки будут расставлены, безразличие Водолея к происходящему может вас шокировать. Он полностью сосредоточиться на своих потребностях и желаниях, как будто вас и вовсе не было в его жизни. Никаких пьяных звонков и огонечков на сторис в Инсте. Водолеи пропадают полностью.

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