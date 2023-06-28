Только люди с острым зрением смогут разгадать загадку: нужно найти зеленую точку

Среди обилия черных точек на картинке где-то притаилась зеленая. Не каждому удастся ее отыскать.

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Нужно найти зеленую точку среди черных за 7 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Разгадывание головоломок и различных загадок очень положительно влияет на мозг, улучшает умственные способности и обостряет внимание. Если выполнять такие задачи регулярно, уже через короткий промежуток времени вы начнете замечать вокруг себя такие детали, которые не бросались вам в глаза раньше. Следующая загадка предлагает проверить свою внимательность и скорость реакции – нужно за короткий промежуток времени найти зеленую точку на рисунке.

На выполнение задания дается всего 7 секунд, пишет Brightside. Не всем удастся справиться с загадкой за такое небольшое количество времени. Но если вы готовы бросить себе вызов, тогда вперед.

На картинке мы видим много больших разноцветных кругов, поверх которых нарисовано большое количество черных точек. На первый взгляд кажется, что все точки на рисунке черные. Но на самом деле это не так. Где-то среди них притаилась точка другого цвета. Найти зеленую точку будет непросто, ведь от цветов и фигур на картинке просто глаза разбегаются.

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Если хотите выполнить эту задачу и еще и уложиться в предложенное время, попробуйте сосредоточиться на рисунке и не отвлекаться ни на что другое. Проконтролировать время, которое вы потратите на загадку, вам поможет секундомер или таймер.

Когда задание будет выполнено, можете предложить его также своим родным и друзьям – возможно они тоже будут не прочь проверить свою внимательность.

Если вам не удается найти зеленую точку за 7 секунд, не расстраивайтесь. Просто дайте себе больше времени для выполнения этой задачи.

Нужно найти зеленую точку среди черных за 7 секунд/ Brightside

Даем небольшую подсказку – обратите внимание на левый край картинки ближе к левому верхнему углу. Не замечаете там ничего странного?

Правильный ответ мы оставили внизу.

Зеленая точка расположена ближе к левому верхнему углу/ Brightside

Ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти трех поросят без шляпок. Только самым внимательным удастся заметить зверюшек, которые отличаются от всех остальных. Сделать это нужно всего за 10 секунд.

Также ранее мы рассказывали об очень интересной загадке на внимательность, в которой нужно найти мышь среди белок за 10 секунд. Мышку от белочек практически не отличить, поэтому с задачей сможет справиться не каждый.

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