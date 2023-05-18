Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

Животное спряталось в саванне, найти его будет непросто.

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Нужно найти жирафа за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Головоломки – отличный способ повысить мощность вашего мозга. Такие задачи улучшают память и внимание, а также увеличивают способность человека к эффективному обучению. Следующая головоломка очень увлекательная и сложная одновременно – в ней нужно найти жирафа, который спрятался в саванне.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 7 секунд, пишет Mirror.

Казалось бы, что такое крупное животное, как жираф, не заметить просто невозможно. Но не в этом случае. Животное так хорошо замаскировалось, что его смогут найти лишь самые внимательные.

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Можете попробовать разгадать эту загадку самостоятельно или же разделить задания со своими друзьями и родными. Также можно разнообразить свой вечер с родными людьми, предложив им устроить соревнование и разгадать эту головоломку на скорость.

Нужно найти жирафа за 7 секунд/ Bright Side

Если вам не удается найти жирафа, даем небольшую подсказку: обратите внимание на деревья. Вас ничего не настораживает в их облике?

Если вам не удалось найти жирафа на картинке, правильный ответ мы оставим внизу.

Жираф спрятался за деревом/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти странную лошадь за 8 секунд. Среди стада лошадей, которые практически не отличаются друг от друга, спряталась одна лошадь, не похожая на других.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 10 секунд найти странную корону. Среди нескольких десятков одинаковых корон спрятана одна, которая отличается от них.

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