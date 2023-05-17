Только гении решат головоломку: нужно найти свадебное приглашение за 87 секунд

Головоломки — отличный способ начать день и заставить мозг работать. Главред предлагает разобраться с новым заданием на свадебную тематику и проверить свои когнитивные способности.
На картинке изображено море свадебных аксессуаров, предметов макияжа, шампанского и свадебных платьев. Где-то там затерялось и бумажное приглашение. Только очень внимательные люди с хорошим зрением смогут найти его за 87 секунд или меньше.
Подсказка: приглашение выглядит как конверт с крошечным сердечком.
Если найти спрятанное приглашение не получается, сфокусируйте внимание на верхней части головоломки.
Для тех, кто не смог справиться с заданием, мы публикуем правильный ответ. Бумажное приглашение расположено внутри синего круга.
Ранее Главред делился сложной головоломкой, которая предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.
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