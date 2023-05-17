Только гении решат головоломку: нужно найти свадебное приглашение за 87 секунд

Даже самым зорким потребуется время, чтобы решить эту умопомрачительную головоломку.

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Эта головоломка поможет проверить когнитивные способности / Коллаж: Главред, фото: Quiz, pixabay.com

Головоломки — отличный способ начать день и заставить мозг работать. Главред предлагает разобраться с новым заданием на свадебную тематику и проверить свои когнитивные способности.

На картинке изображено море свадебных аксессуаров, предметов макияжа, шампанского и свадебных платьев. Где-то там затерялось и бумажное приглашение. Только очень внимательные люди с хорошим зрением смогут найти его за 87 секунд или меньше.

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Подсказка: приглашение выглядит как конверт с крошечным сердечком.

Где-то на картинке спрятано свадебное приглашение / Фото: Quiz

Если найти спрятанное приглашение не получается, сфокусируйте внимание на верхней части головоломки.

Для тех, кто не смог справиться с заданием, мы публикуем правильный ответ. Бумажное приглашение расположено внутри синего круга.

Правильный ответ на головоломку / Фото: Quiz

Ранее Главред делился сложной головоломкой, которая предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.

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