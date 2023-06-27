Только 3% самых умных могут найти ошибку на изображении петуха за 4 секунды

В Сети появилась интересная головоломка, которую не каждый может разгадать. У вас есть только 4 секунды, чтобы найти ошибку на изображении петуха.

https://news.glavred.info/tolko-3-samyh-umnyh-mogut-nayti-oshibku-na-izobrazhenii-petuha-za-4-sekundy-10481053.html Ссылка скопирована

Только гений справится с этой задачей / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, kettlemind

Головоломки – это проверенный и надежный метод развития нестандартного мышления и способностей к решению сложных задач. Также разгадывание головоломок снимает стресс и поднимает настроение, давая мозгу необходимую разрядку.

В Сети появилась интересная головоломка, которую не каждый может разгадать, пишет jagranjosh. Так, на рисунке изображен одинокий петух, стоящий посреди фермы. С этим изображением петуха что-то не так, и заметят это лишь настоящие гении. Для этой мозговой головоломки также установлено ограничение по времени. У вас есть только 4 секунды, чтобы найти ошибку на картинке. Итак, установите таймер и начинайте.

Попробуйте найти ошибку на изображении / kettlemind

Эта головоломка – идеальный способ оценить, насколько хороши ваши общие знания и наблюдательность. Вы уже нашли ошибку? Решение находится ниже.

видео дня

Итак, если вы не смогли найти ошибку, то рассказываем, что не так с этим изображением. Посмотрите на ноги петуха. У него лапы такие, как у утки.

Вас может заинтересовать: