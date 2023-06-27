Только 3% самых умных могут найти ошибку на изображении петуха за 4 секунды

Головоломки – это проверенный и надежный метод развития нестандартного мышления и способностей к решению сложных задач. Также разгадывание головоломок снимает стресс и поднимает настроение, давая мозгу необходимую разрядку.
В Сети появилась интересная головоломка, которую не каждый может разгадать, пишет jagranjosh. Так, на рисунке изображен одинокий петух, стоящий посреди фермы. С этим изображением петуха что-то не так, и заметят это лишь настоящие гении. Для этой мозговой головоломки также установлено ограничение по времени. У вас есть только 4 секунды, чтобы найти ошибку на картинке. Итак, установите таймер и начинайте.
Эта головоломка – идеальный способ оценить, насколько хороши ваши общие знания и наблюдательность. Вы уже нашли ошибку? Решение находится ниже.
Итак, если вы не смогли найти ошибку, то рассказываем, что не так с этим изображением. Посмотрите на ноги петуха. У него лапы такие, как у утки.
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