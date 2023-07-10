Тогда он был эталонным: как делали томатный сок в СССР

Томатный сок был любимым и популярным напитком для советских граждан.

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Как делали томатный сок в СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Томатный сок - это популярный и освежающий напиток, который пользуется популярностью во многих странах. Но каким был томатный сок в Советском Союзе?

Давайте отправимся в прошлое и узнаем, как в советское время готовили и продавали этот напиток.

Появление томатного сока в СССР

Первые томатные соки появились в Советском Союзе в 1930-х годах. Их производство было связано с развитием промышленного консервирования и производства соковых напитков в стране.

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Как продавали томатный сок в советское время?

Томатный сок в СССР продавался в различных форматах и упаковках. Одним из популярных способов продажи были стеклянные бутылки различных объемов. Также томатный сок иногда продавался в жестяных банках или консервах.

Томатный сок в советское время продавался в магазинах и специализированных отделах продуктового ассортимента. Он также был доступен в государственных универмагах и на рынках.

Некоторые люди также приготавливали томатный сок дома, используя свежие томаты и консервирование.

Стоимость томатного сока в советское время?

Цена на томатный сок в Советском Союзе зависела от различных факторов, таких как регион, сезон и способ продажи. В целом, томатный сок был доступным и недорогим продуктом для большинства советских граждан.

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