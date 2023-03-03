Тогда - незаменимое, сейчас - бесполезное: почему в советских квартирах было окно в туалете

Окно в туалете вызывает вопросы у многих людей, особенно у молодых поколений, никогда не видевших такого ранее.

Окно из ванной на кухню / скриншот YouTube

В старых квартирах СССР и в особенности в сталинских зданиях можно заметить интересную особенность - окно в туалете или в ванной комнате.

Эта особенность вызывает вопросы у многих людей, особенно у молодых поколений, никогда не видевших такого ранее. Тем не менее, окно в туалете имеет свою историю и практическое значение.

Почему в советских квартирах было окно в туалете?

Окно в туалете было введено в стандартных проектах советских квартир с целью обеспечения свежего воздуха и вентиляции в санузлах. Кроме того, такая конструкция помогала предотвратить неприятный запах в туалетной комнате, который мог распространяться по всей квартире.

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Зачем в сталинках окно в ванной?

В сталинских зданиях окно в ванной комнате играло также роль вентиляции, однако, дополнительно позволяло облегчить процесс мытья и чистки ванны. Кроме того, окно в ванной комнате могло быть использовано для сушки белья, что было особенно важно в условиях недостатка жилплощади и ограниченного пространства.

Нужно ли делать окно в ванной комнате сейчас?

В настоящее время, окно в ванной комнате не является обязательным элементом в строительстве жилых помещений, но его наличие может быть полезным для обеспечения нормальной вентиляции и профилактики плесневых заболеваний.

Кроме того, окно в ванной комнате может служить источником естественного света, что способствует созданию комфортного пространства для жизни.

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