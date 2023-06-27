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Точность теста впечатляет: как узнать свой психологический возраст по картинке

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2023, 10:00
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Вам нужно внимательно рассмотреть картинку и посчитать собак, которые вы на ней заметили.
тест по картинке
Сколько собак вы видите на картинке / фото: mixnews.lv

Наверняка вы ловили себя когда-то на мысли, что один собеседник мыслит старше, чем есть на самом деле, а другой ведет себя как ребенок. Все это зависит от того, какой у человека психологический возраст.

Человеку может быть 25 лет, а психологический возраст будет соответствовать 40 годам. А 50-летний человек будет иметь психологический возраст на уровне 30 лет. Все это очень индивидуально. Определить его можно с помощью простого психологического теста.

Мы предлагаем внимательно рассмотреть картинку и посчитать собак. Именно количество собак, которых вы смогли увидеть, укажет на то, какой у вас психологический возраст.

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4 собаки

Если вы увидели на картинке 4 собаки, то о вас можно сказать как о человеке, который обожает творчество, веселье и что-то креативное. Вы простой человек, умеющий находить общий язык с людьми. Вы обожаете путешествовать и считаете себя счастливым человеком. Психологический возраст у такого человека 15-20 лет.

5 собак

Вы точно обременены взрослыми проблемами, но вместе с тем вы любите веселиться и делаете жизнь более легкой. Психологический возраст такого человека - 20-30 лет. Вы хотите наслаждаться своей жизнью и наполняете ее яркими красками.

6 собак

Если вы увидели 6 собак на картинке, то психологический возраст у вас на уровне 30-40 лет. О вас могут думать как о немного старомодном человеке. Вы стараетесь сохранять в жизни стабильность. Вы не любите принимать какие-то спонтанные решения и все продумываете тщательно. Однако именно зрелый взгляд на жизнь дает большие шансы на успех.

7 собак

В вашем сердце точно живет наивный ребенок, если вы смогли насчитать аж 7 собак. Вы смотрите на мир сквозь розовые очки и радуетесь даже элементарным вещам. В то же время вы очень приятный, милый и добрый человек, который всегда придет на помощь окружающим вас людям.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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