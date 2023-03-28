Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глаз

На наш характер влияет не только воспитание и окружения, но даже черты лица и цвет наших глаз.

Как определить характер человека по цвету глаз / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Наверное каждый человек в мире хотел бы слышать лишь правду, видеть искреннее отношение к себе других людей и никогда не ошибаться при выборе друзей и любимого человека. Однако далеко не все могут сразу распознать намерения того, кто перед вами стоит.

Оказывается, есть 100-процентный вариант, который позволит вам буквально "прочитать" человека. Вам достаточно просто посмотреть ему в глаза и увидеть их цвет. Именно цвет глаз может рассказать многое о характере человека.

Как определить характер человека по цвету глаз / фото ua.depositphotos.com

Карие глаза

Люди с карими глазами достаточно импульсивные, темпераментные, вспыльчивые, упрямые и раздражительные. В то же время они наполнены мудростью, у них развит интеллект и они всегда принимают верные решения. Такие люди невероятно чувственные. У них здоровая самооценка, которая помогает им становиться душой компании. Они рациональны, практичны, любят комфорт и благополучие.

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На характер может повлиять даже оттенок. Если у вас светло-карие глаза, то вы достаточно стеснительный человек, который любит быть наедине с собой. Вы трудолюбивые, старательные и добиваетесь высот в карьере. Но вы можете быть слишком замкнутым человеком и даже слегка злопамятным.

Если же у вас карие глаза с серым оттенком, то вам смело можно назвать непредсказуемым человеком. Именно ваше непостоянство и спонтанность мешает людям пойти с вами на сближение.

Голубые (синие) глаза

Люди, обладающие голубыми глазами, запоминаются своим спокойствием и даже "холодным" видом. Они достаточно расчетливы, целеустремленные и даже обидчивые. Такие люди могут быть высокомерными, харизматичными и эмоциональными.

Те, у кого светло-голубые глаза, имеют романтическую натуру, они быстро влюбляются и могут "закружить" вторую половинку в танце романтических чувств. А вот люди с синими глазами несмотря на свою мудрость любят спорить. Но это не спор ради спора, а доказывание своего мнении, если человек действительно не согласен с мнением другого.

Серые глаза

Люди с серыми глазами чаще всего добиваются желаемого в жизни. Они не откладывают дела на потом и стараются решать все проблемы максимально быстро и выгодно для себя. Они ответственные и очень надежные люди как на работе, так и в отношениях.

Обладатели темно-серых глаз верные, энергичные, мудрые и решительные. Однако они могут быть достаточно ревностными, что может стать причиной ссор. Те, у кого серые глаза с зеленым или золотистым оттенком, достаточно робкие и нерешительные люди. Они очень долго могут обдумывать свой какой-то будущий шаг, будут миллион раз взвешивать все "за" и "против". Однако они оптимисты. Именно эта "вера в лучшее" может стать их главной отмазкой, говоря о причинах, почему они не меняют те или иные вещи в жизни.

Зеленые глаза

Люди с зелеными глазами очень нежные, добрые, и щедрые. Они любят решать все мирным путем и избегают конфликтов. Обладатели зеленых глаз заботливые, ответственные и делают все, чтобы обеспечить свою семью.

При этом они в важные моменты проявляют свою решительность и даже слегка жесткость характера. Они могут быть упрямы и напористы, при этом оставаться надежными и стабильными.

Считается, что люди с зелено-карими глазами любят спокойствие, стремятся к гармонии и являются невероятно верными своему любимому человеку. Они ценят семью, обожают детей и при этом остаются достаточно популярными в своем кругу.

Зелено-голубые глаза дарят человеку рассудительность и чувственность. Они создают некий баланс между этими чертами характера. Такие люди умеют проявлять свои теплые чувства и заботу.

Черные глаза

Черные глаза достаточно редкие среди других оттенков. Люди с таким цветом глаз невероятно темпераментные, импульсивные, вспыльчивые и порой даже конфликтные. Однако они не держат в себе мешок с обидами, а очень быстро их забывают, не тая злобы.

Но в них не только собраны негативные черты. Обладатели черных глаз сексуальны, энергичны и духовно богатые люди. Они не стесняются проявлять инициативу и быстро находят общий язык с другими людьми. Также люди с черными глазами гордые и самолюбивы. Они не терпят отказы.

У людей с черными с карим оттенком глазами хорошо развита интуиция. Они также умеют хранить тайны, им можно доверять. Обладатели черных глаз с синим отливом действительно являются оптимистами. У них хорошо развита логика, что помогает им решать даже сложные задачи.

Серо-зеленые глаза

Обладатели серо-зеленых глаз трудолюбивы, добросовестные, прагматичные и справедливы. Они умеют трезво смотреть на жизнь, помогают людям и обладают доброй душой. Они ценят искренность и стабильность. Чаще всего такие люди занимаются творчеством и имеют необычные хобби.

Женщины с такими глазами не прощают измен. Они просто ненавидят интриги. А мужчины становятся хорошими руководителями. Они пользуются доверием и уважением.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее Главред рассказывал о простом психологическом тесте по картинке, который может определить ваши самые лучшие черты характера.

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