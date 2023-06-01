'Точно произойдет': астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым и назвал дату

Астролог прогнозирует, что вскоре ВСУ ждет смелое и стремительное наступление, а также прорыв российского фронта.

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Астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2023 и рассказал, что ждет нас в первый месяц лета. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

"Марс, планета деловой активности и бизнеса, во второй половине июня 2023 года расположится в знаке Льва, где будет оставаться до конца месяца и всю первую декаду июля. В этот период будет большое желание показать себя, запустить амбициозный проект и применять свои таланты. Если до этого многими деловыми людьми двигали эмоции, поскольку Марс проходил по знаку Рака, то в июне всеми начнут двигать амбиции и стремление выделиться на общем фоне. Поэтому реклама и шоу-бизнес будут процветать", - рассказал астролог.

Как отметил Росс, из-за того, что многие в июне будут пытаться демонстрировать только лучшие свои стороны, далеко не все, что будет показано (в том числе в рекламе), будет соответствовать действительности. Поэтому следует быть осторожнее и не вестись на красивую обертку.

"Дела, начатые в июне-2023, будут отличаться смелостью и эпатажем. ВСУ ждет смелое и стремительное наступление, а также прорыв российского фронта. "Военная" комбинация планет просто потрясающая и дерзкая", - сообщил астролог.

По его словам, в июне и украинская армия, и каждый из нас будет способен добиться реализации задуманного смело и любой ценой, громко заявив о себе. Смелость – это главное качество, которое Марс даст во Льве.

"На фронте точно произойдет что-то неожиданное в 20- х числах июня, предполагаю, что это будет прорыв в Крым", - отметил Росс.

Также он подчеркнул, что в конце месяца возникнет опасность что-то потерять или столкнуться с неожиданностью, особенно вблизи напряженного аспекта Марса и Урана. Самый провальный период – вблизи 26 июня. Поэтому 25-27 июня лучше не организовывать важных встреч и решения важных вопросов с бизнес-партнерами, поскольку в делах могут возникнуть форс-мажоры, неожиданные повороты и самые непредсказуемые ситуации.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите гороскоп от Влада Росса на июнь:

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