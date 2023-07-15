Точно не почернеет: как можно сделать курагу в домашних условиях

Прежде чем приступить к процессу сушки абрикосов, важно знать некоторые хитрости.

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Как можно сделать курагу в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Курага - это вкусное и полезное лакомство, которое можно приготовить самостоятельно прямо у себя дома. Если вы хотите узнать, как делать курагу в домашних условиях, мы подготовили для вас полезные советы и пошаговую инструкцию.

Как подготовить абрикосы к сушке

Прежде чем приступить к процессу сушки абрикосов, необходимо правильно их подготовить. Следуйте следующим шагам:

Выберите спелые абрикосы с нежной кожурой и сочным мякотью.

Тщательно вымойте абрикосы под проточной водой и обсушите их.

Удалите косточки, разрезав абрикосы пополам и аккуратно извлекая косточку.

Как сушить абрикосы в домашних условиях на солнце

Расположите абрикосы на подносе или противне в один слой. Поставьте их на открытую площадку, где они будут получать достаточно солнечного света. Обратите внимание на погоду: выбирайте солнечные и сухие дни для сушки. Периодически переворачивайте абрикосы для равномерной сушки. Сушите абрикосы на солнце до полного высыхания (обычно это занимает от 3 до 5 дней, в зависимости от погоды и толщины фруктов).

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Чем обрабатывают абрикосы при сушке

Для того чтобы предотвратить потемнение абрикосов и сохранить их свежий вкус, рекомендуется предпринять следующие шаги:

Замочите сушеные абрикосы в рассоле (смесь из воды и лимонного сока) на 10-15 минут.

Ополосните абрикосы под проточной водой и обсушите их.

Как сушить абрикосы в сушилке

Если у вас есть сушилка для фруктов, вы можете использовать ее для сушки абрикосов:

Подготовьте абрикосы, удалив косточки и следуя описанным выше инструкциям. Расположите абрикосы на лотке сушилки в один слой, обеспечивая небольшой зазор между ними. Установите температуру сушилки в соответствии с рекомендациями производителя. Сушите абрикосы в сушилке до полного высыхания (обычно это занимает около 8-10 часов).

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