То, какой цвет чая вы любите, раскрывает удивительные подробности о вашей личности

Этот психологический тест раскроет интересные особенности вашего характера по чаю.

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Тест на особенности характера по чаю/ Коллаж Главред, фото flickr (Francesco Crippa), freepik

Вы любите чай с одним кусочком сахара или с добавлением молока? Или, может быть, совсем черный? Конечно, это личный выбор, но то, как вы его пьете, многое говорит о вашей личности.

Тем не менее, очевидно, что существуют определенные черты характера, которые можно отнести к тому, как вы любите заваривать чай. Mirror составил таблицу, описывающую, что ваш идеальный оттенок чая говорит о вас.

Что говорит о вас цвет чая

Черный чай

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Если вы любите черный чай без сахара и молока, значит, вы играете не по правилам - или, по крайней мере, хотите, чтобы так думали окружающие. Вполне возможно, что вы предпочитаете быть хипстером, который пьет черный кофе, но на самом деле вы его ненавидите.

Тест по чаю / Фото: thortful

Чрезмерно разбавленный

Если вы любите чай с избыточной кислинкой, то есть очень крепкий с малейшим намеком на молоко, то вы, скорее всего, один из тех людей с очень сильным мнением, которым вы непременно хотите поделиться со всеми и каждым.

Тест по чаю / Фото: thortful

"Варево строителя"

Вы, несомненно, хорошо знакомы с этим напитком, ведь это классическая британская заварка. Если вы любите чай такого оттенка, вы надежный и хладнокровный человек. И, очевидно, вы также будете более придирчивы к чаю, чем кто-либо другой на шкале. Любой светлый или темный не подойдет.

Тест по чаю / Фото: thortful

Идеально сбалансированный

Это считается идеальной заваркой по шкале. Если вы пьете чай именно так, значит, вы очень уверены в себе и точно знаете, что вам нравится и как этого добиться.

Тест по чаю / Фото: thortful

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