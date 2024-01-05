То, какой цвет чая вы любите, раскрывает удивительные подробности о вашей личности

Вы любите чай с одним кусочком сахара или с добавлением молока? Или, может быть, совсем черный? Конечно, это личный выбор, но то, как вы его пьете, многое говорит о вашей личности.
Тем не менее, очевидно, что существуют определенные черты характера, которые можно отнести к тому, как вы любите заваривать чай. Mirror составил таблицу, описывающую, что ваш идеальный оттенок чая говорит о вас.
Что говорит о вас цвет чая
Черный чай
Если вы любите черный чай без сахара и молока, значит, вы играете не по правилам - или, по крайней мере, хотите, чтобы так думали окружающие. Вполне возможно, что вы предпочитаете быть хипстером, который пьет черный кофе, но на самом деле вы его ненавидите.
Чрезмерно разбавленный
Если вы любите чай с избыточной кислинкой, то есть очень крепкий с малейшим намеком на молоко, то вы, скорее всего, один из тех людей с очень сильным мнением, которым вы непременно хотите поделиться со всеми и каждым.
"Варево строителя"
Вы, несомненно, хорошо знакомы с этим напитком, ведь это классическая британская заварка. Если вы любите чай такого оттенка, вы надежный и хладнокровный человек. И, очевидно, вы также будете более придирчивы к чаю, чем кто-либо другой на шкале. Любой светлый или темный не подойдет.
Идеально сбалансированный
Это считается идеальной заваркой по шкале. Если вы пьете чай именно так, значит, вы очень уверены в себе и точно знаете, что вам нравится и как этого добиться.
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