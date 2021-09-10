То, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг

Канани объяснил, как пар может вызвать снижение артериального давления. / Pixabay

Есть разные подходы к принятию душа, и каждый из них дает уникальные преимущества для здоровья. Исследования все чаще указывают на преимущества, например, холодного душа.

Большинство людей выбирают горячий душ с паром. Обычно это связано с тем, что горячая вода течет, что, в свою очередь, заставляет вздымающиеся облака пара заполнять комнату, пишет Express.co.uk.

Пар обеспечивает множество преимуществ для здоровья, таких как улучшение кровообращения и снятие стресса. Однако есть скрытые риски для здоровья.

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"Пар из душа может вызвать головокружение", - пояснил Аббас Канани, фармацевт из Chemist Click.

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Это связано с тем, что "реакция организма на высокую температуру тела заключается в перемещении крови к поверхности кожи, чтобы она остыла, прежде чем она вернется в свое ядро", - пояснил он.

Ощущение головокружения и головокружения может быть верным признаком того, что пар вызывает снижение артериального давления.

Канани объяснил, как пар может вызвать снижение артериального давления.

"Во время этого процесса артерии расширяются, становясь больше, чем обычно, в результате чего кровь течет с меньшим давлением".

По его словам, помимо головокружения или бреда тошнота также может указывать на низкое кровяное давление.

Хотя это может показаться безобидным, длительное снижение артериального давления может иметь серьезные последствия.

Согласно клинике Майо, "крайне низкое кровяное давление может лишить ваше тело достаточного количества кислорода для выполнения своих функций, что приведет к повреждению вашего сердца и мозга".

Оптимальный подход к принятию душа

Все больше доказательств подтверждают необходимость выдержать холодный душ.

Исследования, опубликованные в журнале PLoS One, показывают, что окунание в холод может помочь предотвратить болезнь.

Целью исследования было определить совокупный эффект обычного холодного душа на болезнь, качество жизни и производительность труда.

В период с января по март 2015 года 3018 участников в возрасте от 18 до 65 лет без серьезных сопутствующих заболеваний (основного состояния здоровья) и без обычного опыта принятия холодного душа были рандомизированы в (горячий) холодный душ на 30, 60, 90 секунд или один раз. контрольная группа в течение 30 дней подряд с последующими 60 днями холодного душа по своему усмотрению для групп вмешательства.

Чтобы оценить эффект холодного душа, регистрировались дни болезни и связанные с этим отсутствия на работе.

Также контролировались качество жизни, производительность труда, беспокойство, тепловые ощущения и побочные реакции.

Семьдесят девять процентов участников интервенционных групп завершили 30-дневное исследование подряд.

Наблюдалось 29-процентное сокращение случаев отсутствия болезни при приеме холодного душа по сравнению с контрольной группой.

Для дней болезни значимого группового эффекта не наблюдалось. О связанных серьезных побочных эффектах не сообщалось.

"Обычный (с горячего на холодный) душ привел к статистическому сокращению случаев отсутствия болезни, но не количества дней болезни у взрослых без серьезных сопутствующих заболеваний", - заключили исследователи.

Какое влияние на здоровье оказывает ежедневный душ (или купание)?

Согласно Harvard Health, нормальная, здоровая кожа поддерживает слой масла и баланс "хороших" бактерий и других микроорганизмов.

"Мытье и чистка удаляют их, особенно если вода горячая".