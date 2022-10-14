Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

Типичная французская стрижка неземной красоты / Instagram

Французские стрижки женские узнаваемы, и они молниеносно очаровывают невероятной фишкой - легкостью и свободой. Пока мы с вами заморачиваемся по утрам с укладкой волос, француженки наслаждаются жизнью и не колдуют слишком усердно над прической.

Вернее, прически обитательниц одной из самых романтических стран выглядят так, будто женщина сразу после мытья волос уснула, а утром просто поправила локоны руками. И все.

Так вот, этот потрясающий парижский стиль в прическах, в основе которого едва уловимая небрежность и удивительная челка, уже не один сезон находится на вершине моды и заставляет сердца всех женщин мира биться сильнее.

В этом осенне-зимнем сезоне особого внимания заслуживает французская стрижка на длинные волосы. Если вы следите за модой, то знайте, стрижки 2023 будут длинными. Чем длиннее волосы, тем красивее. Главное, чтобы они излучали сияние и здоровье.

Конечно, все мы понимаем, что длина зачастую зависит от состояния волос! Но если перед вами будет стоять выбор - удлиненные волосы или длинные - то без раздумий отдавайте предпочтение максимальной длине волос, которую можете себе позволить, учитывая их состояние.

Типичная французская стрижка неземной красоты / Instagram

Французская стрижка, не требующая укладки - главные особенности

Как правило, волосы по всей длине стригут одинаково. Никаких рваных прядей и слоев. Все, что вам нужно - это классические прямые волосы, подстриженные, словно под линейку.

Главной деталью французской стрижки на длинные волосы является эффектная челка-занавеска, которая делает черты лица мягкими, а образ - загадочным и завораживающим.

Типичная французская стрижка неземной красоты / Instagram

Без преувеличения можно сказать, что челка шторка — это самая легкая и простая челка, которая подходит всем женщинам без исключения.

Прелесть этой челки в том, что она делает лицо визуально более стройным. Более того, это идеальный вариант для тех, кто хочет изменений, а мысли о челке заставляют волноваться: при желании ее можно быстро отрастить и легко уложить и даже "замаскировать".

Типичная французская стрижка неземной красоты / Instagram

Но это еще не все. Если хотите выглядеть, как настоящая француженка, то старайтесь не делать макияж слишком ярким - немного туши на ресничках, проведите щеткой по бровям. И все - вперед, покорять мир и радоваться жизни, а французская стрижка неземной красоты этому будет всячески способствовать.

Типичная французская стрижка неземной красоты / Instagram

Вам может быть интересно: