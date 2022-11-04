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Тест по рунам расскажет о том, чего сейчас вам не хватает для счастья

4 ноября 2022, 14:01

Вам необходимо просто выбрать понравившуюся руну и прочитать подсказку, указывающую на то, чего в этот момент требует ваша душа.

руны
Какая руна вам понравилась больше всего / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Каждый из нас хотя бы раз в жизни мог ощутить состояние, будто в жизни все хорошо, но внутри отсутствует ощущение наполненности и гармонии. Далеко не всегда судьба может послать нам понятные сигналы, которые указывали на то, чего именно вам нехватает для ощущения полноценного счастья.

Оказывается, об этом можно узнать с помощью рун. Вам необходимо просто выбрать понравившеюся и она укажет на то, чего требует ваша душа в данный момент. Если вам сложны выбрать одну руну и вы не можете определить между двумя, то, возможно, душа подает вам сразу два сигнала.

Руна №1 "Конь"

руны
Руна "Конь" / фото ua.depositphotos.com

Если вам больше всего понравилась именно эта руна, то значит, что ваша душа требует скорейших перемен. Не исключено, что вам необходимо сменить работу, если вы испытываете на ней стресс. Именно это может помочь вам сделать огромный шаг к собственному развитию и достижению целей.

Руна №2 "Дом"

руны
Руна "Дом" / фото ua.depositphotos.com

Эта руна указывает на то, что семья находится у вас на первом месте в жизни, но сейчас именно в этой сфере происходит неразбериха. Возможно, вы испытываете негативные эмоции или даже хотите избавиться от отношений, которые вас тяготят. Если так, то это может оказаться правильным решением. Эта руна имеет такое значение, как разлука.

Руна №3 "Выживание"

руны
Руна "Выживание" / фото ua.depositphotos.com

Вы однозначно сильный человек, который обладает мощной положительной энергетикой. Однако не у всех людей вы можете вызывать доверие. Вам необходимо дать себе время отдохнуть и заняться своей внешностью. Лучше забудьте на время о домашних хлопотах и посвятите время себе.

Руна №4 "Подарок"

руны
Руна "Подарок" / фото ua.depositphotos.com

Скорее всего вас необычайно беспокоит ваша личная жизнь. Причиной проблем в отношениях может оказаться то, что вы не чувствуете гармонию внутри себя из-за нерешенных внутренних конфликтов. Постарайтесь отпустить ситуацию и вы заметите, что в вашей жизни скоро случиться что-то хорошее.

Руна №5 "Лось"

руны
Руна "Лось" / фото ua.depositphotos.com

Вы тот человек, у которого есть замечательные друзья. Они всегда придут вам на помощь и смогут решить ваши проблемы. Однако вам надо научиться делать это самостоятельно и не рассчитывать только на себя. Конечно, не нужно отказываться от помощи, если вам её предлагают, но не перекладывайте все на плечи других.

Руна №6 "Тропа"

руны
Руна "Тропа" / фото ua.depositphotos.com

Эта руна указывает на то, что в целом вы ощущаете гармонию внутри и у вас нет каких-то серьезных проблем. Это отличное время для того, чтобы хорошо отдохнуть. Позвольте себе отправиться в путешествие хотя бы по стране, в которой вы живете. Это добавит вам сил и подарит вдохновение на дальнейшее планирование дел и ведение бизнеса.

Ранее Главред публиковал тест, который поможет определить черты вашего характера, что бесят окружающих.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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