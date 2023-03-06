Тест по картинке: быстро и просто узнать о своих комплексах

Для того, чтобы пройти тест - необходимо всего лишь запомнить, какое изображение понравилось вам первым.

Тест по картинке / pexels.com

Практически у всех людей есть комплексы. Кто-то о них не догадывается, кто-то старается не замечать, а кто-то не знает как с ними бороться. О комплексах, которые давно живут в подсознании может рассказать простой тест по картинке.

Для того, чтобы его пройти - необходимо выбрать на картинке элемент, который понравится больше всего и прочитать его описание.

Результаты будут описаны ниже.

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Тест по картинке на комплексы / kolobok.ua

Тест по картинкам - Узел №1

У человека, который выбирает этот рисунок, скорее всего - есть комплексы, которые касаются внешности. Несмотря на постоянные попытки выглядеть хорошо - вы всё равно находите в себе недостатки и постоянно пытаетесь их изменить. Самокритика и стремления - это хорошие качества, однако их нельзя применять тем, кто не любит себя.

Психологические тесты по картинкам - Узел №2

Чаще всего люди, которые выбирают этот узел - комплексуют из-за общения с людьми. Им тяжело заводить новые знакомства и оставаться открытыми в общении. Также даже при наличии чувств они не могут проявить их. Не все люди опасны, стоит постараться быть более открытым к новому общению.

Психологические тесты в картинках - Узел №3

Людям, которые выбирают эту картинку - привыкли сравнивать себя с другими людьми и отчаиваться из-за несоответствия. Всегда находится кто-то, кто лучше в разных аспектах. Таким людям необходимо концентрироваться на своих достоинствах.

Тест по картинкам - Узел №4

Комплекс отличника - знакомый для многих фокус психики. Себе во вред, но донца и максимально хорошо - девиз людей с комплексом отличника. С ним можно бороться, постепенно привыкая к недостаткам людей, окружения и социума.

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