Тест по картинке: кто вы - прирожденный лидер или вечный подчиненный

В каждом офисе есть разные типы сотрудников - те, которые всегда готовы брать на себя бразды правления, и те, которые чаще остаются в тени и незаметно работают во благо команды. Простой тест по картинке покажет, к какой категории относитесь именно вы.
Специалисты Instantprint создали оптическую иллюзию, которая содержит спрятанное животное. Если вы сможете его обнаружить, значит вы рождены лидером, а не подчиненным, пишет The Mirror.
Что вы видите, глядя на это изображение?
Если вы изо всех сил пытаетесь найти животное, замаскированное в замысловатые линии оптической иллюзии, то вот подсказка: животное относится к единственному семейству кошек, которые живут группами, также известными как прайды.
Если вам не удалось обнаружить животное, то правильный ответ таков: это был лев.
Не расстраивайтесь, если вы - не прирожденный лидер. Любая роль в совместной работе важна, ведь каждый, даже самый маленький винтик, делает работу большого и сложного механизма идеальной.
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