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Тест на знание украинского языка с подвохом: справятся только самые внимательные

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2023, 22:31 обновлено 25 мая, 22:39
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Известный украинский языковед подготовил несколько тестовых заданий, которые помогут вам проверить, насколько вы владеете украинским языком.
Украинский язык, Александр Авраменко
Пройдите тест на знание украинского языка / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинцы старательно пытаются усовершенствовать свои знания по украинскому языку, чтобы владеть им просто безупречно. Избегание русизмов, ошибок в ударении, правильное написание тех или иных слов - это все делает украинский язык чистым.

Известный украинский языковед Александр Авраменко подготовил интересный тест, с помощью которого можно проверить, насколько вы владеете украинским языком. В эфире "Сніданку з 1+1" он дал возможность ответить на тестовые вопросы, а в конце назвал правильные ответы и раскрыл секрет того, в чем заключалась подвох.

Кстати, многие не знаю, что слова "подвох" в украинском языке нет. Его лучше заменять словом "каверза".

видео дня

Авраменко подготовил 5 интересных тестовых вопросов

Правильно обозначено ударение в слове:

А - вИпадок

Б - віднЕсти

В - нОвий

Правильно написано слово:

А - барокко,

Б - промінчик,

В - морквяний.

Запятые пропущены в предложении:

А - "Сніданок" починається о шостій тридцять.

Б - Євгене ви смачно готуєте.

В - Усі мабуть подумали про Клопотенка.

Ошибка допущена в строке:

А - заставляти їсти кашу,

Б- заставляти річ у ломбард,

В - заставляти кімнату меблями.

Значение "избежать наказания" имеет фразеологизм:

А - ховати голову у пісок;

Б - вийти сухим із води;

В - давати горобцям дулі.

Александр Авраменко подготовил ответы на эти вопросы.

украинский язык
Пройдите тест на знание украинского языка / фото: скриншот с видео

Оказывается, подвох был спрятан в третьем вопросе. В видео Авраменко лично объяснил, почему там только один правильный ответ, а не два.

Смотрите видео об интересном тесте на знание украинского языка:

Ранее Александр Авраменко рассказывал о том, как правильно ругаться на украинском языке. Он посоветовал использовать несколько слов вместо русского "блин" и нецензурной лексики.

Кроме того он назвал 5 необычных фраз, которые могут помочь вам рассказать о любви. Эти фразы подойдут для характеристики различных типов отношений.

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