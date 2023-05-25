Тест на знание украинского языка с подвохом: справятся только самые внимательные

Украинцы старательно пытаются усовершенствовать свои знания по украинскому языку, чтобы владеть им просто безупречно. Избегание русизмов, ошибок в ударении, правильное написание тех или иных слов - это все делает украинский язык чистым.
Известный украинский языковед Александр Авраменко подготовил интересный тест, с помощью которого можно проверить, насколько вы владеете украинским языком. В эфире "Сніданку з 1+1" он дал возможность ответить на тестовые вопросы, а в конце назвал правильные ответы и раскрыл секрет того, в чем заключалась подвох.
Кстати, многие не знаю, что слова "подвох" в украинском языке нет. Его лучше заменять словом "каверза".
Авраменко подготовил 5 интересных тестовых вопросов
Правильно обозначено ударение в слове:
А - вИпадок
Б - віднЕсти
В - нОвий
Правильно написано слово:
А - барокко,
Б - промінчик,
В - морквяний.
Запятые пропущены в предложении:
А - "Сніданок" починається о шостій тридцять.
Б - Євгене ви смачно готуєте.
В - Усі мабуть подумали про Клопотенка.
Ошибка допущена в строке:
А - заставляти їсти кашу,
Б- заставляти річ у ломбард,
В - заставляти кімнату меблями.
Значение "избежать наказания" имеет фразеологизм:
А - ховати голову у пісок;
Б - вийти сухим із води;
В - давати горобцям дулі.
Александр Авраменко подготовил ответы на эти вопросы.
Оказывается, подвох был спрятан в третьем вопросе. В видео Авраменко лично объяснил, почему там только один правильный ответ, а не два.
Смотрите видео об интересном тесте на знание украинского языка:
Ранее Александр Авраменко рассказывал о том, как правильно ругаться на украинском языке. Он посоветовал использовать несколько слов вместо русского "блин" и нецензурной лексики.
Кроме того он назвал 5 необычных фраз, которые могут помочь вам рассказать о любви. Эти фразы подойдут для характеристики различных типов отношений.
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