Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорит частая зевота

Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорит частая зевотка / ua.depositphotos.com

Частая зевота может свидетельствовать об определенных заболеваниях. Об этом заявила врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи на своей странице в Instagram.

"Зевота – это непроизвольное дыхательное движение, состоящее из глубокого вдоха и из энергичного выдоха. За счет расслабления мускулов и увеличения дыхательных путей рефлекс полезен. Зевота помогает расслабиться после нервного перенапряжения или стресса, а также активирует работу головного мозга. Как симптом заболевания зевота может проявляться, например, при: депрессии – когда в крови повышается уровень кортизола (гормона стресса), нарушении в работе щитовидной железы, сахарном диабете, рассеянном склерозе, снижении уровня гемоглобина, концентрации половых гормонов, при патологии со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, постинсультное состояние), заболевании печени, связанные с нарушением жирового обмена", – сказала она

Однако Фаллахи отметила, что не нужно заранее переживать. Чаще всего люди зевают на фоне усталости, недосыпа, стресса и скуки. Также иногда человек может зевать после приема препаратов от аллергии и антидепрессантов.

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