Терапевт предупредила о неожиданной опасности влажных салфеток / flickr.com/

Неправильное использование влажных салфеток может, в определенных случаях, привести к заболеваниям кожи и ослаблению иммунитета. Об этом заявила в интервью телеканалу "Москва 24" известный врач-терапевт Татьяна Романенко.

Специалист отметила, что антибактериальные салфетки содержат вещества, которые уничтожают полезную микрофлору. Кожа становится тонкой, на ней появляются ссадины и трещины. Это, в свою очередь, приводит к ослаблению иммунитета и снижению устойчивости к вирусам.

"Используем только тогда, когда нет возможности помыть руки", —порекомендовала Романенко.

Также она обратила внимание на использование салфеток не по назначению, к примеру, когда салфетки для рук применяются при уходе за лицом. Салфетки для технических поверхностей могут спровоцировать аллергическую реакцию, раздражение на коже и даже повлиять на репродуктивную функцию.

По словам терапевта, чаще всего, люди не обращают внимание на срок годности салфеток. Вместе с тем упаковка открытых салфеток может стать средой для размножения опасных микробов.

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