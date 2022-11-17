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Теплые женские шапки 2023 удивительной красоты, которые согреют даже в лютые морозы

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 ноября 2022, 23:45

В моду на зиму 2022-2023 вошли стильные шапки женские, в которых можно выглядеть стильно и эффектно даже тогда, когда погода не будет радовать.

модные шапки 2023
Теплые женские шапки 2023 / Instagram

Зима уже заглядывает в наши окна, и на передовой моды появляются теплые женские шапки, которые призваны не только согревать нас в самые лютые морозы, но и сделать наш образ ярким, стильным и неповторимым. Независимо от того, какое настроение у погоды, зимние шапки 2022 2023 точно позволят вам чувствовать себя на высоте, а каждая прогулка превратится в приятное путешествие.

При выборе шапки на зиму 2022 помните, что это тот аксессуар, который способен на чудеса. Красивая шапка подарит вам крылья и ощущение уверенности в себе, а в холодную пору, когда мы прячемся за слоями разной одежды, это важно.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие шапки будут в моде зимой 2023 - наша подборка поможет вам быстро сориентироваться в огромном море вариантов, которые маняще смотрят на нас с витрин магазинов.

Итак, женские зимние шапки 2022 2023 - 5 моделей, которые заслуживают внимания:

1. Береты - хит сезона

Знаменитые шапки женские с французским шармом - это вечная классика, которая в холодное время идеально дополняет образ. При этом не имеет значения, из какого материала будет ваш берет - в любом случае вы сможете выглядеть стильно и неотразимо. Особого внимания заслуживают береты с вуалью - они добавят нотку драматизма в любой образ, поэтому внимание окружающим вам гарантировано.

женские шапки 2023
Береты - хит сезона / Instagram

2. Шапка ведро, или зимняя панама в тренде

В сезоне зима 2022-2023 на вершине моды оказалась панама из яркого искусственного меха. Это потрясающее решение для тех, кто хочет сразить всех наповал в то время, когда кругом царит холод и серость. В моде гламурные меховые панамы женские смелых расцветок, которые позволяют вмиг стать центром Вселенной.

женские шапки 2023
Шапка ведро, или зимняя панама в тренде / Instagram

3. Женские кепки с козырьком снова в моде

Еще одна огромная модная тенденция зимы – шапки женские, визуально похожие на фуражки. Но не резких силуэтов, а обтекаемых, мягких. Этот стильный головной убор этой зимой может стать изюминкой вашего образа. В тренде классические кепки с козырьком женские темных оттенков, а также цветные варианты и модели в полоску или клетку.

женские шапки 2023
Женские кепки с козырьком снова в моде / Instagram

4. Шляпы в ковбойском стиле

Эти женские шапки зима 2022 2023 станут находкой для смелых женщин, которые обожают удивлять всех вокруг. Эффектные ковбойские шапки зимние - это шикарный аксессуар, который поднимет ваш стиль на новый уровень и заставит почувствовать себя звездой Голливуда.

женские шапки 2023
Шляпы в ковбойском стиле / Instagram

5. Вязаные шапочки актуальны, как никогда

Наконец-то уже в далеком прошлом гигантские вязаные шапки женские, в которых все мы выглядели, словно сказочные герои. В моду вернулись аккуратные шапочки, которые подходят практически под любую верхнюю одежду. Теплые шапки нейтральных оттенков будут незаменимыми этой зимой.

женские шапки 2023
Вязаные шапочки актуальны, как никогда / Instagram

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