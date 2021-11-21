УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Температурные качели и мало снега: какой будет зима 2021-2022 в Украине

21 ноября 2021, 11:24

Настоящая зима с морозом и снегом начнется на Рождество и продлится до Крещения. После этого потеплеет.

Погода, снег
Какую ждать погоду в Украине зимой / УНИАН

Еще десяток лет назад в Украине были настоящие зимы, которые отличались сильными морозами и ледяными дождями. Сейчас же все поменялось, и зимы в Украине аномально теплые. Не исключение и грядущая зима 2021-2022.

Детального прогноза на зимний период еще нет, но до начала декабря осталось уже меньше 10-ти дней, поэтому синоптики дают разные предположения на предстоящий сезон. Заведующая отделом климатических исследований Вазира Мартазинова в комментарии OBOZREVATEL рассказала, что на большой снежный покров в этом году рассчитывать не стоит.

По прогнозу климатолога, дни во время перехода с ноября на декабрь будут холодными. Ночью температура воздуха может составлять до -10 градусов. Днем ожидается отклонение от нормы на плюс-минус один градус.

Какой будет погода в Украине зимой

По ее словам, в декабре температура воздуха будет примерно такой, как в ноябре – небольшой "плюс" днем и небольшой "минус" ночью. Но декабрьская погода будет неустойчивой – температурные качели возможны каждые несколько дней.

Январь в целом тоже будет теплым, за исключением отдельных дней в период новогодних праздников, когда может похолодать до -20 градусов. Украинцам пообещали дубак в начале месяце и на Рождество, который продлится до Крещения, 19 января.

Реклама

Февраль, как и любой последний месяц сезона, "капризный", и характеризуется перепадами температур. Сначала будет незначительное потепление, после которого морозы вернутся с новой силой. Большого снежного покрова, по расчетам климатолога, не будет.

Первый снег на порог: несколько регионов Украины заснежило

Как и обещали синоптики, атмосферные фронты принесли осадки в Украину, но не только дожди – жители нескольких регионов 18–19 ноября радовались первому снегу. Осадки пошли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях.

Днем позже, 20 ноября, в Карпатах выпало до метра снега. Температура воздуха на вершине горы Поп Иван Черногорский опустилась до -5 градусов мороза, а видимость была ограничена до 50 метров.

А вот так выглядят пейзажи в селе Верхний Студеный Хустского района на Закарпатье:

Закарпатье завалило снегом / Фото соцсети

Какой будет зима 2021-2022? Свои прогнозы дали такие эксперты в сфере метеорологии:

viber
Вазира Мартазинова Погода в Украине погода зимой 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обманГороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обман Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманЛюбовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман Вкуснейшая закуска за 15 минут: невероятные фаршированные шампиньоныВкуснейшая закуска за 15 минут: невероятные фаршированные шампиньоны Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехСамый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всех Названо лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевоеНазвано лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевое
11:24

Температурные качели и мало снега: какой будет зима 2021-2022 в Украине

10:52

"Не задирать нос": Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

10:37

День Достоинства и Свободы: лучшие пожелания и открытки к празднику

10:07

Протащил труп через весь город: шокирующие подробности смертельной аварии с монахинями во ЛьвовеВидео

09:59

"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавирусаВидео

Реклама
09:27

Гороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставаниеВидео

09:10

Что делать, если вовремя не получили вторую прививку от COVID-19: в Минздраве дали рекомендацииВидео

09:04

В Киеве во время крестного хода дерево упало на жену протоиерея, она умерла

08:33

Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноябряВидео

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализацийВидео

08:15

Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022Видео

07:45

Билет в один конец: чем Украине грозит упрощение правил для работы в Польшемнение

07:30

В ВОЗ заявили, что к марту в мире может быть еще 500 тысяч смертей от COVID-19Видео

07:10

Врач рассказала, как вакцинированные болеют COVID-19, и кто в группе рискаВидео

06:28

Никакой миграционной катастрофы нет – есть разруха в головах украинских чиновниковмнение

06:01

В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомФото

05:27

Путин может втянуть мир в войну: офицер НАТО оценил шансы вторжения РФ в Украину

05:02

"Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день

04:45

Защитите дом и семью: сильнейший ритуал в Михайлов день 21 ноября

04:14

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

Реклама
03:51

Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавкиВидео

03:17

Доступные сезонные овощи и фрукты, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике зимой

02:44

Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава

02:15

Сколько длятся идеальные объятия - названо точно время

01:47

Врачи развенчали миф о популярном БАДе

01:16

Солдата ВСУ затравили сослуживцы из-за его нетрадиционной ориентации

00:51

Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в бедуВидео

20 ноября, суббота
23:56

Комаровский указал на главные ошибки при лечении детей антибиотиками

23:37

Украину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптикВидео

23:31

Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юристаВидео

23:04

Гаркалин оставил завещание: кому достанется наследство знаменитого актера

22:57

Врач поведал о состоянии здоровья Саакашвили

22:29

В Черниговской области ветер повал деревья, заблокированы трассы

22:12

Знойные блондинки с пышным бюстом: звезда футбола выбирает между актрисой и моделью

21:56

Скандал на Тернопольщине: родители обвинили медиков в смерти младенцаВидео

21:45

Жуткая авария во Львове: под колесами маршрутки погибла монахиня

21:32

Врезался в трамвай и протаранил столб: украинец погиб в жутком ДТП в Польше

21:29

В Украине к Новому году взлетят цены на многие продукты: что подорожает

21:01

Украина намерена продлить контракт с Газпромом на 15 лет - ШмыгальВидео

20:34

"Не знаем намерений Путина": в США жестко предупредили РФ из-за войск у границ УкраиныВидео

Реклама
20:06

Шмыгаль похвастался, что США будут поставлять уголь в Украину

19:52

Украина снова покупает электроэнергию в Беларуси: когда возобновится импортВидео

19:41

День работников сельского хозяйства: душевные поздравления и восхитительные картинки к празднику

19:35

Горькая пилюля для России: как Москва теряет веру в то, что мир когда-то признает Крым российскиммнение

19:33

Шмыгаль поведал, куда будут начислять "коронавирусную тысячу"

19:18

Добавьте немного счастья в обыденность: как ускорить синтез серотонина и повысить настроение

19:03

Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиВидео

18:38

Ситуация на границе с Россией остается напряженной - Шмыгаль

18:27

"Подыграл пропаганде РФ": Кулеба резко ответил президенту Болгарии по Крыму

18:17

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото 2-метрового великана

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять