Температурные качели и мало снега: какой будет зима 2021-2022 в Украине

Настоящая зима с морозом и снегом начнется на Рождество и продлится до Крещения. После этого потеплеет.
Еще десяток лет назад в Украине были настоящие зимы, которые отличались сильными морозами и ледяными дождями. Сейчас же все поменялось, и зимы в Украине аномально теплые. Не исключение и грядущая зима 2021-2022.
Детального прогноза на зимний период еще нет, но до начала декабря осталось уже меньше 10-ти дней, поэтому синоптики дают разные предположения на предстоящий сезон. Заведующая отделом климатических исследований Вазира Мартазинова в комментарии OBOZREVATEL рассказала, что на большой снежный покров в этом году рассчитывать не стоит.
По прогнозу климатолога, дни во время перехода с ноября на декабрь будут холодными. Ночью температура воздуха может составлять до -10 градусов. Днем ожидается отклонение от нормы на плюс-минус один градус.
Какой будет погода в Украине зимой
По ее словам, в декабре температура воздуха будет примерно такой, как в ноябре – небольшой "плюс" днем и небольшой "минус" ночью. Но декабрьская погода будет неустойчивой – температурные качели возможны каждые несколько дней.
Январь в целом тоже будет теплым, за исключением отдельных дней в период новогодних праздников, когда может похолодать до -20 градусов. Украинцам пообещали дубак в начале месяце и на Рождество, который продлится до Крещения, 19 января.
Февраль, как и любой последний месяц сезона, "капризный", и характеризуется перепадами температур. Сначала будет незначительное потепление, после которого морозы вернутся с новой силой. Большого снежного покрова, по расчетам климатолога, не будет.
Первый снег на порог: несколько регионов Украины заснежило
Как и обещали синоптики, атмосферные фронты принесли осадки в Украину, но не только дожди – жители нескольких регионов 18–19 ноября радовались первому снегу. Осадки пошли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях.
Днем позже, 20 ноября, в Карпатах выпало до метра снега. Температура воздуха на вершине горы Поп Иван Черногорский опустилась до -5 градусов мороза, а видимость была ограничена до 50 метров.
А вот так выглядят пейзажи в селе Верхний Студеный Хустского района на Закарпатье:
Какой будет зима 2021-2022? Свои прогнозы дали такие эксперты в сфере метеорологии:
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