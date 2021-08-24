Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

Очень многие девушки и женщины мечтают похудеть в ногах и уменьшить объемы. Это задача не из простых, но выполнимых.
Наличие жировых отложений в ногах часто становится настоящей проблемой: при похудении в первую очередь "уходят" грудь и живот, а вот избавиться от лишних объемов в районе бедер оказывается достаточно непростой задачей.
Для достижения цели потребуется комплексный подход. Что нужно делать – рассказали в самой популярной в Украине онлайн-программе для похудения Wowbody slim, авторами которого являются фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.
Как похудеть в ногах
- Для начала, нужно принять тот факт, что тело не худеет по частям. То бишь локального жиросжигания не существует. При этом в проблемных местах, которые у каждого человека разные, жировые отложения будут уходить медленнее всего.
- Если проблемной зоной являются ноги или внутренняя часть бедра – спасет комплексный подход.
- На 80% похудение зависит от питания. Скорректируй свой рацион, иначе, сколько ни делай махов ногами, мышцы под жиром не прорисуются.
Соблюдай правило "3 приёма пищи + 1 перекус" без подъеданий, следи за порциями и балансом питательных веществ и витаминов – отметили в проекте.
- Тренировки позволят создать дефицит калорий, который требуется для сжигания жира (кардио, танцы, плавание, пробежка).
- Массаж сухой щеткой и скрабы тоже пойдут на пользу. Используйте эти методы 2 – 3 раза в неделю.
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