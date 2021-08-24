Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

Как похудеть в ногах / Униан

Наличие жировых отложений в ногах часто становится настоящей проблемой: при похудении в первую очередь "уходят" грудь и живот, а вот избавиться от лишних объемов в районе бедер оказывается достаточно непростой задачей.

Для достижения цели потребуется комплексный подход. Что нужно делать – рассказали в самой популярной в Украине онлайн-программе для похудения Wowbody slim, авторами которого являются фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

Как похудеть в ногах

Для начала, нужно принять тот факт, что тело не худеет по частям. То бишь локального жиросжигания не существует . При этом в проблемных местах, которые у каждого человека разные, жировые отложения будут уходить медленнее всего.

. При этом в проблемных местах, которые у каждого человека разные, жировые отложения будут уходить медленнее всего. Если проблемной зоной являются ноги или внутренняя часть бедра – спасет комплексный подход .

. На 80% похудение зависит от питания . Скорректируй свой рацион, иначе, сколько ни делай махов ногами, мышцы под жиром не прорисуются.

Соблюдай правило "3 приёма пищи + 1 перекус" без подъеданий, следи за порциями и балансом питательных веществ и витаминов – отметили в проекте.

Комплексный подход позволит получить ноги мечты / Likar.info

Тренировки позволят создать дефицит калорий, который требуется для сжигания жира (кардио, танцы, плавание, пробежка).

позволят создать дефицит калорий, который требуется для сжигания жира (кардио, танцы, плавание, пробежка). Массаж сухой щеткой и скрабы тоже пойдут на пользу. Используйте эти методы 2 – 3 раза в неделю.

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Ранее спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться.