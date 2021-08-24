УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

24 августа 2021, 04:50

Очень многие девушки и женщины мечтают похудеть в ногах и уменьшить объемы. Это задача не из простых, но выполнимых.

Похудение
Как похудеть в ногах / Униан

Наличие жировых отложений в ногах часто становится настоящей проблемой: при похудении в первую очередь "уходят" грудь и живот, а вот избавиться от лишних объемов в районе бедер оказывается достаточно непростой задачей.

Для достижения цели потребуется комплексный подход. Что нужно делать – рассказали в самой популярной в Украине онлайн-программе для похудения Wowbody slim, авторами которого являются фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

Как похудеть в ногах

  • Для начала, нужно принять тот факт, что тело не худеет по частям. То бишь локального жиросжигания не существует. При этом в проблемных местах, которые у каждого человека разные, жировые отложения будут уходить медленнее всего.
  • Если проблемной зоной являются ноги или внутренняя часть бедра – спасет комплексный подход.
  • На 80% похудение зависит от питания. Скорректируй свой рацион, иначе, сколько ни делай махов ногами, мышцы под жиром не прорисуются.

Соблюдай правило "3 приёма пищи + 1 перекус" без подъеданий, следи за порциями и балансом питательных веществ и витаминов – отметили в проекте.

фитнес-тренировка_боди_спорт_ноги
Комплексный подход позволит получить ноги мечты / Likar.info
  • Тренировки позволят создать дефицит калорий, который требуется для сжигания жира (кардио, танцы, плавание, пробежка).
  • Массаж сухой щеткой и скрабы тоже пойдут на пользу. Используйте эти методы 2 – 3 раза в неделю.

Читайте такжеКак убрать живот без утомительных скручиваний: 4 взрывные упражнения на пресс

Ранее спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться.

viber
похудение Анита Луценко физические упражнения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
О яйцах Меркель. У бабушки они естьО яйцах Меркель. У бабушки они есть 30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Юля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формамиЮля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формами Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2

Последние новости

05:50

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать

05:03

Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксус

04:50

Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

04:22

В Вашингтоне назвали условие размещения в Украине базы США с ПРО Видео

03:53

Вызывают ожоги, отравление и летальный исход: биологи назвали самые опасные растения Украины

Реклама
03:30

Не надо так: диетолог назвала пять самых распространенных ошибок при похудении

03:11

День Независимости 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

02:55

Наталья Могилевская мечтает изменить строки гимна Украины

02:47

Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ

02:35

Кому нельзя есть рис - ответ диетолога

02:20

Продукты, из-за которых быстрее всего темнеют зубы - объяснение диетолога

01:50

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

01:48

"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2 Видео

00:45

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

00:20

Убивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягоды Видео

23 августа, понедельник
23:55

Виктория Бекхэм восхитила фото своей 10-летней дочери

23:28

Визит Меркель в Киев: ухудшатся ли отношения с Германией и какая судьба у СП-2 Видео

22:57

Зеленский сделал предложение президенту Польши из-за Северного потока-2 Видео

22:48

Врачи рассказали, почему нельзя отсыпаться по выходным Видео

22:45

Что для украинских звезд значит День независимости Украины

Реклама
22:43

Кулеба назвал главные достижения Крымской платформы Видео

22:20

Названы три наихудших низкокалорийных продукта для похудения Видео

21:50

В Киеве приземлился второй самолет из Афганистана: кого эвакуировали Видео

21:49

Крымская платформа: почему лучше поздно, чем никогда мнение

21:38

Нет смысла: у Путина обвинили Украину и высказались о встрече в нормандском формате Видео

21:27

Певица МакSим после выписки из больницы исхудала, ей тяжело дышать Видео

21:12

МВФ безвозмездно перечислил Украине почти 3 миллиарда Видео

21:11

Спасатели не могут потушить огонь: Турцию и Грецию охватили новые лесные пожары Фото Видео

20:45

Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша Видео

20:24

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

20:17

В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

20:04

В географическом центре страны при участии Зеленского забилось "сердце Украины"

19:36

"Вернулись к стадии глубокой обеспокоенности": что показала Крымская платформа

19:33

Известный шоумен трогательно поздравил украинцев

18:58

В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил Видео

18:55

Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

18:45

Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке Видео

18:40

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля Видео

18:30

Рада приняла обращение к иностранным партнерам по Крыму Видео

18:21

"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам Видео

Реклама
17:48

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает до +9 Видео

17:48

В Хмельницком флаг Украины на самый высокий флагшток поднял сын погибшего Героя

17:24

Звезда Голливуда Робин Райт прилетела в Киев на саммит первых леди и джентльменов

17:15

В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине состоится новая вспышка коронавируса

17:14

Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале

17:13

В Украине электронный паспорт официально приравняли к бумажному Видео

16:51

Елена Зеленская покорила невероятным образом на саммите первых леди и джентльменов Видео

16:23

США, Германия и Украина высказались об угрозах Северного потока-2 и шантаже РФ Видео

16:09

День Независимости с дождями и грозами: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

16:03

Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять