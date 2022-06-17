Телемарафон Embrace Ukraine: самый активный благодетель получит флаг Украины с подписью Зеленского

Благотворительный телемарафон Embrace Ukraine на поддержку пострадавших от войны в Украине состоится 21 июня в Амстердаме / Пресс-служба

21 июня, во вторник, в Амстердаме состоится громкое международное событие – благотворительный телемарафон в поддержку Украины Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Мероприятие пройдет накануне заседания Европейского совета в Брюсселе и стремится консолидировать европейскую аудиторию вокруг темы готовности Украины стать частью семьи ЕС.

Событие посетят популярные звезды, среди которых победители Евровидения Conchita Wurst, Emmelie de Forest, Kalush Orchestra, Jamala и Ruslana, европейские звезды Blind Channel, S10, а также настоящая легенда Украины и Европы – VERKA SERDUCHKA. Кроме этого, участниками мероприятия станут политические лидеры, общественные активисты и деятели культуры. Митинг по случаю телемарафона состоится на Музейной площади в Амстердаме в 20:00 (СЕТ, 21:00 по Киеву).

Флаг, собственноручно подписанный Президентом Владимиром Зеленским - главный лот благотворительный телемарафон Embrace Ukraine / пресс-служба

До, во время и после трансляции митинга будет происходить сбор средств через глобальную фандрайзинговую платформу UNITED24. Вырученные средства пойдут на закупку рентген-аппаратов С-арки для украинских учреждений здравоохранения, оказывающих помощь раненым и пострадавшим в результате полномасштабной войны рф в Украине. Кроме этого, самый активный благотворитель, кто отправит наибольшую сумму в пределах сбора получит уникальный подарок – флаг Украины, подписанный Президентом Владимиром Зеленским.

"Украине очень нужна поддержка и консолидация усилий всего мира. Во время телемарафона мы продолжаем собирать средства для важных потребностей, от которых зависит жизнь и здоровье миллионов украинцев.

В рамках благотворительной акции, которую мы начали в эфире самого популярного утреннего шоу Украины Сніданок з 1+1, мы подарим уникальный лот – флаг Украины, подписанный Президентом Зеленским. Это эксклюзивная вещь, которую получит благодетель, который отправит самую большую сумму на целевой сбор с 16 по 21 июня (стоп в 22 часа). Победителя мы объявим со сцены в Амстердаме", - рассказывают организаторы.

Флаг, собственноручно подписанный президентом Владимиром Зеленским - главный лот благотворительный телемарафон Embrace Ukraine / пресс-служба

Приобщиться к сбору средств могут все желающие, отправив благотворительный донат по ссылке.

Трансляция телемарафона планируется на ведущих телеканалах Украины и мира, а также на YouTube-каналах 1+1 и Atlas Festival.

По вопросам сотрудничества или аккредитации медиа на мероприятии просьба обращаться по адресу: prgroup@1plus1.tv.

Организаторы телемарафона Embrace Ukraine — #StrivingTogether — один из крупнейших медиахолдингов Украины 1+1 media, крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы Atlas Festival. Партнеры проекта — Vodafone Ukraine, Mastercard Ukraine, Сбербанк и ФК Динамо Киев, главный медиапартнер — утреннее шоу Сніданок з 1+1. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел.