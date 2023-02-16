Тайна советской канистры: почему у нее именно три ручки

Советские автомобильные канистры делали обязательно с тремя ручками, но причина такого дизайна была многим непонятна.
Мы разбирались, зачем третья ручка в канистре и почему СССР здесь не при чем.
Кто придумал канистру с тремя ручками?
Дело в том, что эту идею советские инженеры своровали у нацистской Германии. В начале Второй мировой этому примеру последовали и другие европейские страны.
Создателем канистры с тремя ручками был немецкий инженер Винценц Грюнфогель. Примечательно, что прототип его творения используют по сей день.
Почему канистра в СССР с тремя ручками?
За довольно примитивным изобретением крылась гениальная идея. Все дело в практичности и простоте, в которых нуждались солдаты. Основное назначение такого количества ручек — возможность нести канистры нескольким солдатам одновременно, поскольку именно в них хранилось топливо для техники.
Разгрузить прицеп с такими канистрами было намного проще, чем с обычными.
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