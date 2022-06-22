Таролог предсказал дату смерти Путина: кто может стать его преемником

Таролог Макс Гордеев спрогнозировал дату смерти Путина/ Reuters pixabay.com

Российский диктатор Владимир Путин может умереть через девять месяцев, то есть в феврале 2023 года.

Об этом рассказал известный экстрасенс и таролог Максим Гордеев в эфире шоу "Сніданок з Україною". При этом он отметил, что это вероятная смерть, и точно утверждать, что Путин уйдет из жизни именно в это время, пока нельзя.

"В колоде 22 карты – 22 аркана. Я буду вытаскивать одну за другой, и мы увидим, через сколько месяцев будет его вероятная смерть. 9 месяцев по картам... через 9 месяцев. Но вы должны понимать, что это вероятная смерть. Я вижу, что судьба сейчас решает, что с ним делать", – отметил ясновидящий.

При этом он подчеркнул, что не стоит слепо рассчитывать, что смерть Путина будет означать непременное окончание войны в Украине. Ведь может быть такой сценарий, по которому после смерти нынешнего российского диктатора на его место придет человек еще хуже. Экстрасенс намекнул, что это может быть, например, глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Поэтому советую доверять звездам, судьбе и Вселенной. Они знают, что делают. Конечно, когда умрет путлер – все будут радоваться. Но он должен умереть так, чтобы на его место не стал еще больший тиран. Я боюсь, что это будет "дон", ведь есть такие звоночки", – отметил Гордеев.

Ранее астролог Валентина Виттрок рассказала, когда закончится война и будет подписан мирный договор. По ее словам, ждать переговоров придется еще несколько месяцев, а в июне-июле боевые действия лишь обострятся.

Также ранее известный астролог Влад Росс рассказал, что в июне на фронте еще будет наблюдаться сложная ситуация поскольку поставки оружия от стран Запада сейчас на уровне 10% от количества, необходимого ВСУ для достижения паритета со страной-террористом РФ.

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