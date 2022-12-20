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Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождь

20 декабря 2022, 23:39
Новый 2023 год у Водолеев ожидается очень насыщенным. Не будет ни одного месяца, когда вы будете отдыхать и бездействовать.
Гороскоп Таро 2023
Гороскоп Таро 2023 для Водолеев - что принесет новый год / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила Таро прогноз для Водолеев на весь 2023 год. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяцем больших перемен будет март. Не стоит сопротивляться - крутой поворот судьбы приведет вас к лучшей жизни.

Таро прогноз на январь 2022 для Водолеев - карта 3 жезлов и 8 жезлов

Месяц будет активным, будет много контактов и общения, возможны поездки. События будут развиваться стремительно. На работе у Водолеев - большая занятость. Также ждите получения документов, новостей, посылок.

На месте Водолеи точно сидеть не будут, поэтому могут даже слишком себя перегрузить.

Таро прогноз на февраль 2023 Водолей - Луна и 7 пентаклей

Февраль станет более спокойным и размеренным месяцем. Водолеи больше времени начнут проводить дома.

Луна также может давать сомнения, страхи и переживания из-за какой-то неясной ситуации.

Ожидается финансовый рост. Если вы ждете прибыль или новую работу, то результат уже не за горами, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на март 2023 для Водолеев - карта 5 пентаклей

В первый месяц весны стоит быть осторожными с финансами, поскольку денег может не хватать.

Есть риск заболеть, поэтому стоит поберечь здоровье.

Кому-то из близких неожиданно понадобится ваша помощь или поддержка.

В марте Водолеи закроют дверь в прошлое, поставят последнюю точку и завершится какой-то период в жизни. Не стоит бояться перемен - они происходят к лучшему, хотя и могут быть очень внезапными и неожиданными.

Таро прогноз на апрель 2023 Водолей - 2 жезлов

В апреле Водолеи попытаются "усидеть на двух стульях". Картина мира расширится. Вы уже открыты для будущего, но еще не совсем расстались с прошлым.

Таро прогноз на май 2023 для Водолеев - карта 6 жезлов

Карта популярности, триумфа и успеха. Вы себя проявите в лучшем свете. Если у вас собеседование, то вы удачно его пройдете. Если нужно сдать экзамен, то удастся получить высший бал. Также карта говорит о том, что в любых начинаниях победа будет за вами.

Таро прогноз на июнь 2023 Водолей - Колесница

В июне Водолеев ждет поездка или путешествие. Если вы не собираетесь никуда ехать, то эта карта говорит о продвижении в делах. Вы знаете свою цель и понимаете, как ее достичь. Вы контролируете свою жизнь и эмоции, колесницу своей судьбы.

В июне у Водолеев будет очень большая занятость, но представители знака будут легко с ней справляться.

Таро прогноз на июль 2023 для Водолеев - карта Туз пентаклей

Перед вами откроется хорошая финансовая возможность. Есть шанс получить большую прибыль или выйти на хорошую работу.

У Водолеев может состояться знакомство с человеком, за которым вы будете себя чувствовать как за каменной стеной. Этот человек также может показать вам направление, в котором стоит двигаться.

Таро прогноз на август 2023 Водолей - карта Туз мечей

Состоится разговор или вы получите новость, которая даст вам ту информацию, в которой вы нуждаетесь.

Август также станет месяцем возможностей. Стоит быть внимательней к обещаниям других людей, они могут обещать, но не исполнять свои обещания. Не стоит давать в долг незнакомым людям, есть риск денежных потерь и конфликтов из-за финансов.

У свободных Водолеев может состояться романтическое знакомство.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Водолеев - карты Суд и Умеренность

В сентябре Водолеи будут оформлять юридические документы. Если вы ждете какие-то документы, то вы их получите в сентябре. Дела будут продвигаться легко. Не стоит торопиться. Все будет развиваться своим чередом.

Карты также советуют соблюдать умеренность во всем.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Водолеев - карта 3 пентаклей и 5 пентаклей

Водолеи будут получать деньги за свою работу и свой талант. Но у вас будет ощущение страха, что у вас не хватит денег или что-то не получится. Таким образом, вы рискуете притянуть к себе неправильные энергии.

Таро прогноз на ноябрь 2023Водолей - карты Паж мечей и Шут

В ноябре Водолеям нужно будет получить новые навыки, приобрести технику и научиться ею пользоваться.

Также эта карта означает либо детей, либо что-то маленькое, например, идею, которую еще нужно развивать.

Какой-то процесс Водолеи будут начинать с нуля.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Водолеев - карты 3 кубков и 7 пентаклей

В декабре Водолеям будет, что отпраздновать. Вы поделитесь хорошей новостью.

Последний месяц года будет прибыльным. Вы получите деньги за свои труды. Весь год вы были на правильном пути, и теперь можете пожинать плоды.

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