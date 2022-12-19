Таро прогноз для Козерогов на 2023 год: астролог назвала самые важные месяцы

В новом году Вселенная даст Козерогам благополучие, изобилие, богатство. Вы получите все, чего заслуживаете и чего достойны.

Гороскоп Таро для Козерогов - чего ждать от каждого месяца 2023 года / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила Таро прогноз для Козерогов на весь 2023 год. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, важными месяцами будут март и апрель - вы воспользуетесь шансом, который поможет открыть новую страницу в вашей жизни. В сентябре Козероги примут судьбоносное решение.

Таро прогноз на январь 2023 Козерог - карты Иерофант, Паж жезлов и Паж пентаклей

В первый месяц нового года в социуме произойдут перемены, которые повлияют на жизнь Козерогов. Возможно это будут новые законы или новые правила.

У некоторых Козерогов может быть небольшая прибыль и подработка. Возможна поездка недалеко и ненадолго.

Таро прогноз на февраль 2023 Козерог - карта Король кубков

Мужчина (по гороскопу Рак, Рыбы, Скорпион) с мягким характером появится в жизни Козерогов. По профессии он может быть врачом, психологом, музыкантом, фотографом. С ним может быть деловое или романтическое общение.

Таро прогноз на март 2023 Козерог - карта Туз жезлов

В марте перед Козерогами откроются новые возможности, и вы сделаете шаг к своей цели. Например, это может быть новая работа, новые романтические отношения.

Месяц будет прибыльным, вы будете получать щедрые подарки. Некоторых ждет новость о беременности или рождение ребенка.

Не исключено, что будет препятствие, но оно вас не остановит, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на апрель 2023 для Козерогов - карты Императрица и Шут

Вы довольны своей жизнью. В апреле Козероги будут получать подарки судьбы и смогут применить их.

В целом, это карта изобилия, достатка и прибыли.

Козероги могут начать жизнь с нуля, например, после переезда или на новой работе. Даже внутренне представители знака начнут чувствовать себя по-другому.

Таро прогноз на май 2023 для Козерогов - карта Повешеный и 10 пентаклей

Месяц будет малоактивным, наступит период ожидания. Возможно вы отправитесь на отдых или решите сдать анализы и провести медицинское обследование организма.

В финансовом плане май будет удачным. Причем Козероги могут получить не заработанные деньги, а, например, помощь семьи, государства, прибыль от инвестиций или от продажи недвижимости.

Таро прогноз на июнь 2023 Козерог - Солнце

Это карта триумфа, успеха, хорошего здоровья и изобилия. Вы получите все ресурсы, которые вам необходимы, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и гордиться своими достижениями.

Таро прогноз на июль 2023 для Козерогов - карта Паж жезлов

В июле Козерогов ждут новые начинания и хорошие новости от детей или о детях.

В романтических отношениях - знакомства, свидания, новый роман.

Астролог призвала сохранять бдительность - за вашей спиной плетут интриги, есть риск воровства.

"Не верьте сладким речам", - сказала Анжела Перл.

Таро прогноз на август 2023 Козерог - карта Императрица

Вселенная даст Козерогам благополучие, изобилие, богатство. Представители знака получат все, чего они заслуживают и чего достойны. Мир откроется для вас, все станет возможно.

События будут развиваться быстро и Козерогам во благо.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Козерогов - карты Паж мечей и Суд

В этот месяц года хорошо покупать технику. Нужно будет заниматься документами или другими бумажными делами, а также решать вопросы детей.

Козерогам придется принимать решение относительно того, как они хотят жить дальше. Вы решитесь на такой шаг в любви, работе и отношениях, которого от себя не ожидали.

Финансов будет достаточно, но стоит избегать чрезмерных трат, советует гороскоп Таро.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Козерогов - карты 9 кубков и Шут

Козероги будут довольны своей жизнью и положением дел. Исполнятся желания. События будут развиваться так, как вы хотите.

Может повториться ситуация, которая уже происходила в апреле, либо вы примете предложение, которое поступало весной.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Козерог - карта 2 мечей

Козероги будут избегать каких-то действий из-за страха или сомнений. Возможно вы просто решите выждать время перед принятием решения или нужно будет дождаться разрешения ситуации.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Козерогов - карта Луна и 5 пентаклей

В последний месяц года у Козерогов могут быть сомнения относительно того, в каком направлении двигаться дальше. Также, несмотря на очень удачный год, появятся опасения относительно того, хватит ли вам финансовых возможностей для того, чтобы удовлетворить свои потребности в 2024-м.

В целом, Козерогов ждет год перемен. Но на достигнутом представители знака не остановятся и захотят еще большего успеха, резюмировала специалист.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно: