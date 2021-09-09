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Талибы не ограничатся Афганистаном и захватят новые страны – астролог

9 сентября 2021, 07:05

По мнению Влада Росса, талибы могут захватить всю Среднюю Азию.

Астролог спрогнозировал дальнейшие действия Талибана и назвал угрозы для других стран
Астролог рассказал, какие последствия для мира будет иметь захват талибами власти в Афганистане / Фото Reuters

Талибы, пришедшие к власти в Афганистане, не станут довольствоваться властью лишь в этой стране и пойдут дальше, захватывая новые страны и города. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что, "как только талибы зачистят Афганистан, они поступят так же, как ИГИЛ в Ираке после ухода американцев".

"С наступлением тепла талибы могут напасть на Среднюю Азию. Цель номер один для талибов – город Ташкент. Это самый желанный для них город. Также они будут стремиться захватить Душанбе и Ашхабад", – прогнозирует Влад Росс.

Астролог убежден, что, начиная с 2022 года, стартует экспансия талибов на север.

"Они в этом могут преуспеть настолько, что захватят даже Татарстан и Башкирию, которые считают своими землями. Для мусульман такого толка, как талибы, границы не имеют значения: если ты мусульманин, значит, ты – наш. Так что Талибан может захватить всю Среднюю Азию. И Россия талибам в этом не сможет помешать", – убежден Росс.

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Кроме того, астролог добавил, что интересная судьба может ждать Казахстан.

"Если Назарбаев вовремя не опомнится, Казахстан может быть разделен на юг и север, при этом север захватит Россия, а юг – Талибан", – уточнил Росс.

Впрочем, отмечает астролог, существует вероятность, что американские войска вновь вернутся в регион, плюс Турция вмешается в процессы на стороне Туркменистана, из-за чего развяжется большая война – такая же, как в свое время против ИГИЛ.

"Весь мир втянется в войну против талибов, и, в конечном итоге, Талибан падёт", – подчеркнул астролог.

Самое опасное, по словам Влада Росса, что может случиться – захват талибами ядерного оружия Пакистана.

Для нашей страны талибы угрозы не представляют, уверен Росс.

"Украина, к счастью, далеко, потому талибы до нас не дойдут и нашей стране угрожать не будут. Россию захватить им будет нереально. Однако всяко может быть – никто не знал, что в 1991 году развалится Советский Союз", – считает астролог.

Россию талибы также не дестабилизируют, а наибольшая вероятность развала РФ, по мнению Влада Росса, будет после 2024 года, когда Плутон, символ смерти и разрушения, войдёт в эгрегориальный знак России – в Водолея.

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"Потому, возможность развала России, появится с в 2024-2025 годов. А когда Россия начнет разваливаться на части, Талибан вполне может прибрать к своим рукам, например, Татарстан", – добавил Росс.

Впрочем, заверил астролог, мировое сообщество не позволит талибам так далеко зайти, но юг Средней Азии они вполне могут захватить.

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