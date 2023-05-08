Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненной

Тушеную капусту можно сделать золотистой и пикантной, если воспользоваться удивительным трюком.

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Как тушить капусту? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый из нас любит полакомиться тушеной капустой, ведь это блюдо довольно простое в приготовлении и еще очень полезно для организма. А если к тушеной капусте добавить мясо, грибы или чернослив, то вкус получится просто бесподобным. Однако это блюдо можно сделать еще аппетитнее. После приготовления капуста получится хрустящей и золотистой. Главред рассказывает, как вкусно приготовить тушеную капусту, чтобы удивить всех друзей и близких.

Опытные хозяйки говорят, что один секретный ингредиент, который точно найдется на каждой кухне, может придать тушеной капусте идеальную консистенцию. Ведь часто бывает так, что несмотря на отличный вкус, внешний вид блюда желает иметь лучшего. После приготовления капуста нередко превращается в кашу. В то же время блюдо можно спасти, добавив в него только один компонент.

Итак, секрет приготовления идеальной тушеной капусты кроется в том, что хитрые кулинары добавляют к ней обычный столовый уксус (9%). Вы будете удивлены, когда воспользуетесь этим лайфхаком. Готовое блюдо приобретет более выразительные ноты и будет иметь приятную пикантность.

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Если вы задаетесь вопросом, сколько уксуса нужно добавить к тушеной капусте, то здесь все зависит от ваших предпочтений. Обычно хозяйки добавляют к 1 килограмму капусты 1 столовую ложку уксуса. Однако вы можете варьировать эту пропорцию, если хотите сделать блюдо более или менее пикантным.

Заметьте, что уксус нужно добавлять к капусте только тогда, когда она уже немного протушится. Как правило, уксус нужно добавлять примерно через 30 минут после того, как капуста начала тушиться.

Теперь вы знаете, как тушить капусту, чтобы ее вкус и аромат всех восхитил. Ваши родные точно попросят добавки, ведь от такой вкуснятины просто невозможно оторваться!

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