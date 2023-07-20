Такой вкуснятины вы еще не пробовали: как сварить рассыпчатую пшенную кашу без горечи

Чтобы пшенная каша получилась рассыпчатой и без горечи, важно знать несколько важных секретов.

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Как правильно варить пшенную кашу без горечи? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Пожалуй, ни для кого не секрет, что пшенная каша обладает многими полезными свойствами. В частности, пшено является источником белка, различных витаминов (в частности, группы B) и минералов, таких как железо, магний, фосфор, калий и цинк. Пшенная каша также содержит важные аминокислоты, которые необходимы для нормального функционирования организма. Однако довольно часто пшенная каша получается не такой вкусной как хотелось бы. Главред рассказывает, как правильно варить пшенную кашу без горечи.

Как сварить правильно пшенную кашу: подготовка пшена

Перед тем, как приступить к готовке, обязательно промойте пшено в кипятке. Это поможет смыть с зерна излишки крахмала и поможет избавиться от горечи. Промывать нужно до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Какая пропорция пшена и воды

Постарайтесь сбалансировать количество пшена и воды. Правильная пропорция составляет 1: 2, то есть одна часть пшена на две части воды.

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Секрет от опытных кулинаров

Некоторые кулинарные эксперты рекомендуют перед варкой обжаривать пшено на сухой сковороде до появления легкого аромата. Это помогает избежать горечи и придает каше более насыщенный вкус.

Когда солить пшенную кашу

Обязательно добавляйте соль во время окончания приготовления каши. Если вы посолите пшенную кашу в начале приготовления, то это лишь увеличит горечь блюда.

Как и сколько варить пшенную кашу

Пшенную кашу нужно варить на слабом огне под крышкой. Не забывайте регулярно помешивать кашу, чтобы она не пригорела. Обычно пшенная крупа готовится в течение 15-20 минут. Ее можно варить на воде или молоке. В конце приготовления можно добавить в кашу немного меда или сахара. Это поможет сбалансировать вкус блюда.

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