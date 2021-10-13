"Такое было в Италии": Ляшко рассказал о мощной атаке штамма Дельта в Украине

Виктор Ляшко о штамме Дельта / УНИАН

В Украине штамм коронавируса Дельта показывает такой стремительный рост больных, как это было в начале пандемии в Италии.

Как рассказал в комментарии ТСН министр здравоохранения Виктор Ляшко, из-за этого украинцам необходимо вакцинироваться.

"Сегодня Дельта показывает такой стремительный рост, который был в начале пандемии в Италии. Сегодня мы работаем на всех мощностях. И видим, что госпитализированы - это тяжелые пациенты или кислородозависимые. Это - еще хуже, чем это было весной в нашей стране", - говорит Ляшко.

Министр отметил, что сегодня еще есть способность в системе здравоохранения.

"Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои способности, но система не резиновая. Вакцина есть в свободном доступе. Медики готовы и могут вакцинировать, просто нужно вакцинироваться", - отметил Виктор Ляшко.

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Что известно о штамме Дельта

Дельту впервые обнаружили в Индии. Всемирная организация здравоохранени ранее признала этот штамм "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные Дельтой, могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм Дельта часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений во время первых волн коронавирусной инфекции почти не было.