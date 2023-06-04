Таких слов вы точно не слышали: как на украинском сказать 'селфи' - Аваменко ответил

Авраменко призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

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Как на украинском сказать "селфи"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, какими украинскими соответствиями можно заменить заимствованное слово "селфи".

"Друзья, каких только соответствий не придумывают украинцы к новомодному слову "селфи". И "себчик", которое происходит от "фотографирую себя", и "самчик" – от "сам делаю фото", и "самознимка" – от "сам снимаю". И много других вариантов", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, в интернете даже есть рейтинг этих соответствий по результатам голосования пользователей.

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"Как бы там ни было, но время покажет, какой вариант приживется в литературном языке. Но хочу еще добавить следующее: селфи – это фотография, которую мы делаем сами "великим" планом. Да-да, "великим", а не крупным. Крупным бывает только зерно, семена, гранулы", - рассказал Авраменко.

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В заключение он призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

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