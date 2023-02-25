Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023

Модный маникюр кошачий глаз, несомненно, станет одним из самых популярных вариантов в этом году. Он элегантный, шикарный и в то же время стильный.

В моду на весну 2023 возвращается загадочный маникюр кошачий глаз. Визуально кажется, что на ваших руках одновременно немного бархата, немного блеска, и все это "приправлено" горсткой металла. Этот весенний маникюр станет глотком свежего воздуха для тех, кого затянула рутина – он яркий, вызывающий и смелый!

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Модный маникюр весна 2023 кошачий глаз станет изюминкой вашего образа, и подарит вам невероятные эмоции – ваши руки станут магнитом для окружающих, да и вы сами будете неустанно любоваться переливами на ногтях. Неповторимая игра света и тени придаст ногтям нотку гламура, и в этом особое великолепие.

Таинственный маникюр кошачий глаз, несомненно, станет одним из самых популярных вариантов в этом году, и без преувеличения можно сказать – ему суждено занимать лидирующие позиции на вершине модного олимпа еще долго, ведь он поражает воображение.

Что такое кошачий глаз в маникюре? Все просто. Это не банальный блестящий нейл-арт. Вся суть - в магнитных пигментах, которые содержатся в специальных лаках для ногтей. И вот мастер маникюра с помощью специального магнита может воспроизводить на ногтях разные эффекты – от полос до бархатистости. Так получается кошачий глаз на ногтях.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой именно маникюр кошачий глаз заслуживает внимания весной 2023 года.

Итак, весенний маникюр кошачий глаз – 4 очаровательных варианта, которые покорят сердца всех:

1. Нюдовый маникюр 2023 кошачий глаз

Делайте ставку на светло-розовый и нежно-фиолетовый лаки – и в результате получите весенний маникюр неописуемой красоты, от которого невозможно оторвать взгляд.

Маникюр кошачий глаз 2023 / Instagram

2. Маникюр кошачий глаз с эффектом льда

Особенно эффектно выглядит немного холодный маникюр кошачий глаз серебро. Он элегантный, шикарный и в то же время стильный и современный. Такой маникюр станет идеальным решением для волевых женщин, которые точно знают, чего хотят от жизни.

Маникюр кошачий глаз 2023 / Instagram

3. Зеленый маникюр весна 2023 кошачий глаз

Весной, когда пробуждается природа, зеленый цвет и все его оттенки в фаворе, поэтому смело разливайте эти краски на своих "кошачьих" ногтях. Такой маникюр понравится многим, ведь каждый ноготок станет своего рода "изумрудом", который украшает руки.

Маникюр кошачий глаз 2023 / Instagram

4. Цветной маникюр кошачий глаз 2023

Если вы предпочитаете короткие ногти, то можете взять на вооружение этот вариант. Просто подарите каждому ноготку определенный цвет, который вам нравиться – и все! Такой весенний маникюр – универсальный, ведь подойдет под любую одежду.

Маникюр кошачий глаз 2023 / Instagram

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