УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 февраля 2023, 00:05
Модный маникюр кошачий глаз, несомненно, станет одним из самых популярных вариантов в этом году. Он элегантный, шикарный и в то же время стильный.

  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram
  • Маникюр кошачий глаз 2023
    Маникюр кошачий глаз 2023 Instagram

В моду на весну 2023 возвращается загадочный маникюр кошачий глаз. Визуально кажется, что на ваших руках одновременно немного бархата, немного блеска, и все это "приправлено" горсткой металла. Этот весенний маникюр станет глотком свежего воздуха для тех, кого затянула рутина – он яркий, вызывающий и смелый!

видео дня

Модный маникюр весна 2023 кошачий глаз станет изюминкой вашего образа, и подарит вам невероятные эмоции – ваши руки станут магнитом для окружающих, да и вы сами будете неустанно любоваться переливами на ногтях. Неповторимая игра света и тени придаст ногтям нотку гламура, и в этом особое великолепие.

Таинственный маникюр кошачий глаз, несомненно, станет одним из самых популярных вариантов в этом году, и без преувеличения можно сказать – ему суждено занимать лидирующие позиции на вершине модного олимпа еще долго, ведь он поражает воображение.

Что такое кошачий глаз в маникюре? Все просто. Это не банальный блестящий нейл-арт. Вся суть - в магнитных пигментах, которые содержатся в специальных лаках для ногтей. И вот мастер маникюра с помощью специального магнита может воспроизводить на ногтях разные эффекты – от полос до бархатистости. Так получается кошачий глаз на ногтях.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой именно маникюр кошачий глаз заслуживает внимания весной 2023 года.

Итак, весенний маникюр кошачий глаз – 4 очаровательных варианта, которые покорят сердца всех:

1. Нюдовый маникюр 2023 кошачий глаз

Делайте ставку на светло-розовый и нежно-фиолетовый лаки – и в результате получите весенний маникюр неописуемой красоты, от которого невозможно оторвать взгляд.

Маникюр кошачий глаз 2023
Маникюр кошачий глаз 2023 / Instagram

2. Маникюр кошачий глаз с эффектом льда

Особенно эффектно выглядит немного холодный маникюр кошачий глаз серебро. Он элегантный, шикарный и в то же время стильный и современный. Такой маникюр станет идеальным решением для волевых женщин, которые точно знают, чего хотят от жизни.

Маникюр кошачий глаз 2023
Маникюр кошачий глаз 2023 / Instagram

3. Зеленый маникюр весна 2023 кошачий глаз

Весной, когда пробуждается природа, зеленый цвет и все его оттенки в фаворе, поэтому смело разливайте эти краски на своих "кошачьих" ногтях. Такой маникюр понравится многим, ведь каждый ноготок станет своего рода "изумрудом", который украшает руки.

Маникюр кошачий глаз 2023
Маникюр кошачий глаз 2023 / Instagram

4. Цветной маникюр кошачий глаз 2023

Если вы предпочитаете короткие ногти, то можете взять на вооружение этот вариант. Просто подарите каждому ноготку определенный цвет, который вам нравиться – и все! Такой весенний маникюр – универсальный, ведь подойдет под любую одежду.

Маникюр кошачий глаз 2023
Маникюр кошачий глаз 2023 / Instagram

Вам может быть интересно:

маникюр маникюр кошачий глаз весенний маникюр интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:05

"Это мой дом": Зеленский показал, как и где он живет с начала войны

00:05

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

24 февраля, пятница
23:20

"Никто мишку убивать не собирается": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощьюВидео

22:58

Мир должен готовиться к распаду РФ, который уже запустил Путин – ДаниловВидео

22:48

"До мурашек": певица Наргиз мощно спела "Ой, у лузі червона калина"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:24

"Личный ад": Гросу рассказала, какая болезнь сбила ее с ног

22:20

Уговаривали сесть за стол переговоров: появились секретные подробности поездки Зеленского в Париж - WSJВидео

22:12

Байден не ожидал, что Зеленский останется живым после начала войны – NYTВидео

22:01

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

Реклама
21:48

Что запрещено делать с хлебом 25 февраля: строгие приметыВидео

21:28

Зеленский сказал, кто его разочаровал за время войныВидео

21:16

8 самых маленьких пород кошек: милоте и красоте нет предела

21:16

Постпред России в ООН цинично прервал минуту молчания в память о погибших украинцахВидео

21:12

Зеленский: "Я планирую встретиться с Си Цзиньпином"Видео

20:51

"Путину нужны победы, а в Украине их нет": РФ может напасть на другие государства – ЗеленскийВидео

20:11

Для чего нам нужны родинки и почему опасно их сдирать

19:37

"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФВидео

19:30

Пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16: Зеленский проговорилсяВидео

19:16

Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

19:02

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успеховмнение

Реклама
19:00

"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в УкраинеВидео

18:49

"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - ЗеленскийВидео

18:30

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

18:11

Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - ЗеленскийВидео

17:59

Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - МоравецкийВидео

17:59

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

17:48

У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

17:34

"Украина точно победит РФ, возможно, в этом году": основные заявления Зеленского на пресс-конференцииВидео

17:12

"РФ никогда не победит Украину": Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войнуВидео

17:05

16 копеек за пол литра: почему в СССР молоко продавалось в причудливых треугольных пакетахВидео

17:00

Украденная гуманитарка гниет на складах в Киеве актуально

16:45

Боррель пожалел россиян и назвал их "великим народом": Данилов резко отреагировалВидео

16:37

"Стряпайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" ПригожинаВидео

16:12

"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФВидео

16:08

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

16:05

Почему нельзя мочить Манту: зачем нас в детстве пугали врачиВидео

16:04

Испытывает адские боли: тяжело больной российский актер отказался лечиться в "поганой Америке"

15:57

Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывыВидео

15:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

15:53

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

Реклама
15:40

Ликвидация Путина: экс-замминистра ВОТ раскрыл вероятный сценарийВидео

15:36

"Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на УкрануВидео

15:24

Приказ Путина захватить Донбасс до 31 марта обречен на провал - ЖдановВидео

15:23

"Мама, не плачь, я вернусь": Барских до слез растрогал фанатов песней-посланием в годовщину войныВидео

14:51

Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2Видео

14:34

Гороскоп на завтра 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

14:33

Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына

14:16

"Продолжение оккупации": в ОП объяснили, в чем подвох "мирного плана" КНР по Украине

14:11

Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в ЛужникахВидео

14:06

Олег Жданов. Главный провал РФ за год войныВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять