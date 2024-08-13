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Сырский обвел Герасимова вокруг пальца: эксперт об операции ВСУ под Курском

Даяна Швец
13 августа 2024, 18:29
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Украинскому главкому Сырскому удалось перехитрить начальника Генштаба РФ Герасимова, поэтому "дождь" с наступательной операцией в Курской области надолго.
Сырский обвел Герасимова вокруг пальца: эксперт об операции ВСУ под Курском
Сырскому удалось обмануть РФ в Курской области / Коллаж Главред, фото: REUTERS, фото: t.me/osirskiy

Тенденция развития ситуации в Курской области будет напрямую зависеть от фактора ресурсов. Тех ресурсов, которыми располагает украинский Генштаб для реализации этой миссии, и тех ресурсов, которые сможет отыскать российский Генштаб для того, чтобы заблокировать расширение украинского плацдарма на территории Курской области.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Комментируя перспективы украинской наступательной операции в Курской области, он заявил, что уже очевидно, что снова генерал Сырский перехитрил своего российского визави, генерала Герасимова.

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Военный эксперт также ответил на вопрос, способна ли российская армия где-то отыскать несколько десятков тысяч личного состава для того, чтобы лишить украинского военного присутствия территорию Курской области.

"Ведь, обратите внимание, здесь и сейчас украинская армия, кроме проведения определенных рейдово-поисковых действий, выполняет мероприятия по инженерным фортификациям - готовятся окопы, блиндажи, долговременные огневые точки, создается инженерное заграждение в виде противопехотных и противотанковых минных полей. А это значит, что "этот дождь надолго" и украинская армия готова сдерживать, в частности вражеские атаки.

Более того, если мы посмотрим на уровень организации действий украинского войска, то это невероятный уровень слаженности и обеспечения - артиллерийская поддержка, радиоэлектронная борьба, устойчивая связьсвязь, системы противовоздушной обороны делают невозможным активное использование врагом авиационной компоненты с той интенсивностью, на которую он способен, и часто которая давала ему преимущество на поле боя", - заявляет эксперт.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев выдвигает предположение, что, вполне возможно, что подобные процессы, которые происходят на территории Курской области, не начнут происходить на территории Белгородской или Брянской областей. А возможно где-то в Ростовской области произойдет какая-то неожиданность для российского Генштаба, или на юге Украины - на юге Херсонщины или в оккупированном Крыму.

"Враг сейчас находится на распутье. Есть определенные предварительные планы, которые летят кувырком, а есть реалии на поле боя, которые сейчас в корне отличаются от того, что было еще 10 суток назад. Пользуясь этим окном возможностей (а я думаю, что оно еще будет длиться минимум неделю), думаю, что украинские силы еще создадут немало проблем на территории Курской области в рамках масштабирования нашего плацдарма", - заявляет эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Подытоживая, Селезнев отмечает, что дальше, скорее всего, силы ВСУ перейдут к маневренной обороне, чтобы уже в рамках этих действий максимально выхолащивать и без того в определенной степени ограниченный потенциал российских сил и средств.

Бои под Курском - последние новости

Недавно член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко подтвердил, что Россия не имеет особых резервов, чтобы нас останавливать, поэтому можем пойти и дальше Курска. По его словам, противник не знает, будет ли продолжать наступление, потому что никто не знает, когда остановится наш рейд в Курской области, какие у нас резервы и как мы будем продолжать.

Кроме Костенко, боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях города Льгов Курской области. Город Льгов расположен в 50 километрах от Курска и в 20 километрах от Курской АЭС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Вооруженных сил Украины в наступлении на Курскую область после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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