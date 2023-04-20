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Сыр сулугуни: не только вкусный, а и мощный защитник сердца и иммунитета

Алена Кюпели
20 апреля 2023, 15:05 обновлено 20 апреля, 15:34
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В сыром виде сулугуни имеет специфический запах, в основном сулугуни продается жареным во фритюре, что усиливает его вкус.
Сыр сулугуни немного похож на моцареллу
Сыр сулугуни немного похож на моцареллу / chefmarket.ru

Сулугуни - это вкусный сыр, который изначально производится в регионе Самегрело в Грузии. Сулугуни очень похож на сыр моцарелла и может быть сделан из коровьего, буйволиного, козьего или даже овечьего молока. Или он может быть сделано со смесью всех этих видов молока.

В чем отличие сыра сулугуни

Для приготовления этого сыра производители добавляют бактериальную закваску и молочную сыворотку, которые положительно влияют на организм. Этот мягкий и соленый сыр можно употреблять в чистом виде или приготовить в виде закуски/закуски.

Этот сыр, часто имеющий форму плоского диска, имеет цвет от белого до бледно-желтого с текстурой в виде ямочек. Его средняя толщина составляет около 2,5-3,5 см. С оттенком солености, этот сыр имеет мягкую кислинку и его часто называют лучшим соленым сыром.

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В сыром виде сулугуни имеет специфический запах, в основном сулугуни продается жареным во фритюре, что усиливает его вкус. 100 г сыра сулугуни содержат 24 г жира, 24 г белка и 2 г углеводов и содержат около 295 калорий. Часто рекомендуется употреблять этот сыр в умеренных количествах, так как в нем много жира.

Для чего полезен сыр сулугуни

Из всех преимуществ сыра сулугуни одним из основных является то, что он оказывает положительное влияние на костную ткань и формирование кожи, что дополнительно помогает снизить риск таких заболеваний, как сердечный приступ. Аминокислоты, присутствующие в этом сыре, способны укрепить иммунную систему, нормализовать гормональный обмен и улучшить выработку гемоглобина.

Также известно, что сыр сулугуни нормализует выработку холестерина, поскольку в его свойствах содержится ниацин. В сыре сулугуни также высокая концентрация витамина А, поэтому можно получить большую пользу, просто включив этот сыр в свой рацион. И последнее, но не менее важное: он может регулировать функцию щитовидной железы и репродуктивную функцию, так как богат рибофлавином.

Для чего можно использовать сулугуни

Он широко используется в украинской и грузинской кухне и часто используется в различных рецептах. Тем не менее, наиболее распространенным способом использования является обжаривание кусочков сыра сулугуни во фритюре в качестве закуски. Его также можно приготовить на гриле с овощами на гарнир. Также сыр сулугуни подают в овощных салатах с обжаренными в нем кусочками или же использут для приготовления различных видов хачапури.

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